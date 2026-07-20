Turisme
Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al Castell de Sant Ferran
L'Ajuntament impulsa una prova pilot aquest estiu amb una connexió directa des de la Rambla i el Museu Dalí fins a la fortalesa per reforçar l'oferta turística de la ciutat
Figueres posa en marxa aquest dilluns, 20 de juliol, una nova connexió de transport públic per facilitar l'accés al Castell de Sant Ferran, un dels principals atractius patrimonials de la ciutat. Es tracta del Bus Castell, un servei llançadera que funcionarà en fase de prova pilot fins al 23 d'agost i que connecta la Rambla i el Museu Dalí amb la fortalesa.
La iniciativa forma part del projecte City Pass, impulsat per l'Ajuntament de Figueres per millorar la mobilitat turística i crear una experiència més integrada entre els principals equipaments culturals i patrimonials de la ciutat. L'objectiu és facilitar que els visitants puguin completar la seva estada descobrint tant el Teatre-Museu Dalí, la Casa Natal, el Museu de l’Empordà i el Museu del Joguet com el Castell de Sant Ferran, reduint les dificultats d'accés a peu durant els mesos de més calor.
Dues parades cèntriques
El nou servei tindrà dues parades al centre urbà, una a la Rambla i una altra a la Torre Galatea, al costat del Museu Dalí, des d'on sortirà cap al Castell de Sant Ferran. El trajecte de tornada es farà des de la Pujada del Castell fins als mateixos punts d'origen.
El Bus Castell circularà cada mitja hora entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, amb l'última sortida des de la Rambla a les 16.30 hores i des del Castell a les 16.40 hores. El bitllet tindrà un cost de 0,50 euros per trajecte, mentre que serà gratuït per als titulars de la T-Menors, la T-social reduïda i la T-estudiant.
Des del consistori es considera que aquesta connexió pot contribuir a incrementar les visites al Castell de Sant Ferran i a reforçar la complementarietat entre els grans reclams turístics de Figueres. La prova pilot també servirà per avaluar la demanda del servei i estudiar-ne una possible consolidació en futures temporades.
Una aposta per al turisme cultural
El projecte City Pass, presentat aquest any, aposta per connectar alguns dels principals recursos culturals de la ciutat i oferir una experiència més còmoda tant als turistes com als excursionistes que visiten Figueres.
L'Ajuntament recorda, a més, que les persones empadronades a Figueres poden visitar gratuïtament el Castell de Sant Ferran durant tot l'any, una mesura destinada a fomentar el coneixement i la vinculació de la ciutadania amb un dels monuments més emblemàtics del municipi.
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