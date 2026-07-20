Mundial de futbol
Així ha celebrat Figueres la victòria de la selecció espanyola en la final del mundial
Centenars de figuerencs celebren a la Rambla la segona estrella
La victòria de la selecció espanyola sobre Argentina en la final del Mundial de futbol dels Estats Units ha estat rebuda amb eufòria a Figueres i, poc després del final del partit que va anar a la pròrroga, centenars de persones es van reunir a la Rambla durant més de dues hores per celebrar que la selecció estatal broda la segona estrella gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres després d’una final en què ha estat clarament superior a una Argentina que ha acabat amb deu homes i que no ha atacat fins als darrers minuts.
Poques finals hauran presentat una diferència tan gran entre un equip i l’altre. Vint xuts totals, amb dotze a porteria, per als espanyols per dos a fora dels, fins avui, campions del món. La selecció espanyola s'ha endut, amb més patiment al marcador que al camp, la segona Copa del Món de la seva història. S'ha menjat una Argentina sense recursos, massa dura i que només ha presentat la batalla habitual com a argument.
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