Obliguen l'Ajuntament de Figueres a readmetre la parada del mercat de fruita i verdura que acumula més de 10.000 euros en sancions
Figueres dona entrada a nous paradistes de proximitat al mercat i n'expulsa un altre per incompliments reiterats
L’Ajuntament de Figueres haurà de readmetre cautelarment una parada del Mercat Municipal que havia estat expulsada el passat 7 de juliol. El consistori va rebre aquest dijous, 16 de juliol, una interlocutòria judicial que obliga a permetre’n el retorn a partir de dissabte, mentre no es resolgui el procediment contenciós administratiu.
Segons ha informat l’Ajuntament, la parada acumulava reiterats incompliments de la normativa del mercat, més de 10.000 euros en sancions que no s’han abonat i la manca de la documentació anual obligatòria exigida a tots els paradistes.
El consistori lamenta les conseqüències de la resolució judicial, que comporta la readmissió provisional d’una parada expulsada després d’un llarg expedient administratiu. El govern municipal sosté que "els incompliments atribuïts al titular perjudicaven la imatge i la qualitat del mercat de Figueres"
Nou infraccions greus i lleus
L’expedient municipal recull un total de nou infraccions greus i lleus. Entre les conductes detectades hi hauria l’ocupació d’espais no autoritzats, l’exposició de mercaderies fora de la zona concedida i l’incompliment reiterat dels horaris de càrrega, descàrrega, venda i desmuntatge.
L’autorització permetia instal·lar una parada de sis metres per dos, però, segons l’Ajuntament, el titular arribava a ocupar de manera reiterada una superfície aproximada de dotze metres per quatre. El consistori considera que aquesta ampliació vulnerava les condicions de la concessió i generava un tracte desigual respecte de la resta de paradistes.
A aquests fets s’hi afegeix que el responsable de la parada no hauria presentat la documentació anual obligatòria exigida als concessionaris. L’Ajuntament remarca que es tracta d’un requisit indispensable per mantenir l’autorització i que la majoria dels marxants compleixen rigorosament.
La sanció continua vigent
La interlocutòria no anul·la la sanció imposada ni entra a valorar el fons de l’expedient. La resolució es limita a suspendre cautelarment l’expulsió fins que la justícia resolgui el recurs contenciós administratiu presentat pel titular.
Tot i mostrar el seu desacord amb la decisió, el govern municipal ha anunciat que complirà la resolució judicial i permetrà provisionalment el retorn de la parada. El consistori defensa que l’expulsió es va acordar per garantir el compliment de les normes i protegir els drets dels marxants que compleixen les seves obligacions.
L’Ajuntament continuarà defensant als tribunals la legalitat de l’expedient i confia que la sentència definitiva avali les decisions adoptades. El govern municipal sosté que la seva actuació busca preservar un mercat ordenat, de qualitat i amb productes de proximitat, així com mantenir el prestigi del Mercat Municipal de Figueres.
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