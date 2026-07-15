Via pública
L’Ajuntament de Figueres dona resposta als veïns i destina més de 84.000 euros a l’avinguda de Perpinyà
El projecte actuarà als punts més malmesos entre el carrer de la Jonquera i l’avinguda Salvador Dalí i serà la primera intervenció rellevant dels darrers anys a l'espera de la reforma definitiva
L’Ajuntament de Figueres ha previst destinar una inversió de 84.202,17 euros per millorar el paviment de l’avinguda de Perpinyà i resoldre els principals problemes que presenta aquesta transitada entrada de la ciutat. La Junta de Govern Local tracta, aquest dimecres, l'aprovació del projecte d’arranjament dels flonjalls existents a la calçada. El terme flonjall, utilitzat pels tècnics municipals, fa referència a una zona del ferm d’una carretera menys compactada que les àrees veïnes i que, com a conseqüència d’aquesta manca de compactació, acaba deformant-se. Aquerst és el problema que pateix l'antic carrer de la Jonquera, pavimentat amb llambordes de basalt que actuen com un puzle.
L’actuació se centrarà en els punts que es troben en pitjor estat, des del carrer de la Jonquera fins al final de l’avinguda de Perpinyà, a la intersecció amb l’avinguda Salvador Dalí. El document municipal constata que el vial presenta "un paviment deteriorat, amb la vida útil esgotada i deficiències estructurals que redueixen les condicions de seguretat, funcionalitat i servei per a la circulació de vehicles".
Amb aquesta inversió, el govern municipal impulsa la primera actuació d’una certa envergadura dels darrers anys a l’avinguda de Perpinyà. No es tracta, però, de la reforma integral de tot el carrer ni de la solució definitiva sobre el futur de les llambordes, sinó d’una intervenció de conservació i manteniment destinada a reparar els desperfectes més importants.
Reparar també les capes inferiors
Els treballs aniran més enllà de tapar superficialment els clots. El projecte preveu retirar el paviment deteriorat, fer excavacions i cates per comprovar l’estat de les capes inferiors, aportar nou material de subbase quan sigui necessari i reposar els punts intervinguts amb aglomerat asfàltic en calent. També es preveu gestionar i reutilitzar adequadament els residus generats durant les demolicions.
La regidora responsable de Manteniment Urbà, la primer tinent d'alcalde Carme Martínez, admet que l’actuació només és un primer pas davant d’un problema complex: "Entenem perfectament el malestar dels veïns, la solució definitiva no és gens fàcil ni econòmica però hi estem treballant, de moment farem els pedassos més grans amb les cates prèvies".
El pressupost d’execució de les obres és 84.202,17 euros. La partida ja disposa de consignació en el pressupost municipal destinada a millores de l’espai públic.
Anys de queixes veïnals
La intervenció arriba després de les reiterades queixes dels veïns de l’avinguda de Perpinyà i dels carrers adjacents, que han denunciat durant anys la presència de clots, sotracs, flonjalls i desperfectes recurrents. Els residents lamenten que les reparacions puntuals durin poc temps i reclamen des de fa temps una resposta estructural en una via que suporta un trànsit intens i que és clau per als desplaçaments cap a l’Hospital de Figueres i la zona de ponent de la ciutat i, també per a tots els autobusos del transport de viatgers, turístics, locals i d'ambit comarcal.
El consistori treballa paral·lelament en una solució definitiva per al paviment de l’avinguda, que haurà de determinar si es mantenen les llambordes com a element vinculat a la història de l’antiga carretera General i al camí de l’exili o si s’opta per un paviment més funcional i fàcil de conservar. El projecte ara aprovat, en canvi, no modifica el traçat, la secció ni la capacitat de l’avinguda, sinó que busca recuperar puntualment unes condicions adequades de seguretat i circulació.
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