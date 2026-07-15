Urbanisme
Enderroc de finques en mal estat a Figueres per seguretat i salubritat al carrer de la Barceloneta
L’Ajuntament actua de manera subsidiària als números 26, 28 i 30 després de nombrosos requeriments i preserva una façana amb una llinda de pedra esculpida
L’Ajuntament de Figueres ha iniciat l’enderroc de les construccions situades als números 26, 28 i 30 del carrer de la Barceloneta, uns immobles que es trobaven en molt mal estat i havien generat nombroses queixes veïnals. L’actuació es duu a terme per motius de salubritat i seguretat i també inclou la retirada de runa i la neteja de l’interior de les finques.
Els treballs obligaran a mantenir tallat el carrer de la Barceloneta durant uns quinze dies. L’Ajuntament ha decidit intervenir després d’haver fet diversos requeriments perquè els responsables dels immobles adoptessin les mesures necessàries per eliminar els riscos, sense que aquestes actuacions s’arribessin a executar.
L’enderroc es fa de manera subsidiària. Explicat de manera planera, això significa que, com que la propietat no ha complert les ordres municipals, és el mateix Ajuntament qui encarrega i executa els treballs per posar fi a la situació de perill. Posteriorment, l’administració pot reclamar a les persones o entitats obligades el cost de l’enderroc, la neteja i els possibles danys ocasionats. Aquest mecanisme està previst per la legislació administrativa quan una actuació pot ser executada per algú diferent de la persona obligada.
Durant l’actuació s’ha preservat una façana amb una llinda de pedra esculpida, considerada l’element arquitectònic més singular del conjunt. La conservació pren una rellevància especial perquè part del carrer de la Barceloneta està protegit com a bé cultural d’interès local.
L’inventari patrimonial destaca l’homogeneïtat d'algunes de les construccions del carrer, majoritàriament de la segona meitat del segle XIX, amb portals emmarcats amb llindes o arcs rebaixats, balcons, motllures i cornises. La Casa Pou, situada a la cantonada del carreró de la Barceloneta, és una de les construccions més destacades del carrer i forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Les finques enderrocades estaven en molt mal estat i havien estat escenari de diverses ocupacions i incendis.
Subhastades el 2020
Com a antecedent, els números 26, 28 i 30 ja apareixien agrupats en una mateixa finca registral en una subhasta judicial publicada al Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat. El procediment es va iniciar el 13 d’octubre del 2020 i va concloure el 2 de novembre del mateix any.
El carrer de la Barceloneta constitueix un dels accessos al nucli antic de Figueres des de l’avinguda Costa Brava i el parc de les Aigües. Amb aquesta intervenció, el consistori vol eliminar tres punts degradats d’aquest eix urbà, garantir la seguretat dels veïns i preservar, al mateix temps, els elements de valor patrimonial que encara es conserven.
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