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Ensurt per una fuita exterior de gas a Figueres

Els Bombers van detectar que faltava un tub en una instal·lació exterior i van precintar el punt afectat

Una dotació dels Bombers, en una foto d'arxiu.

Una dotació dels Bombers, en una foto d'arxiu. / DdG

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Eva Batlle

Figueres

Una fuita exterior de gas va provocar un ensurt aquest dilluns a la nit al carrer de Pi i Margall de Figueres. Els Bombers van rebre l’avís cap a un quart de dotze després que es detectés una forta olor de gas a la via pública.

Fins al lloc del succés s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat, que va fer diverses comprovacions per localitzar l’origen de la fuita.

Els efectius van observar que faltava un tub en el punt de l’escomesa i van tancar la clau de pas del carrer per aturar la sortida de gas.

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Una vegada controlada la fuita de gas, els Bombers van encintar la zona afectada i van derivar el cas a la companyia subministradora, que s’haurà d’encarregar de revisar i reparar la instal·lació.

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Via: Diari de Girona

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