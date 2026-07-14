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Turisme

El Castell de Sant Ferran de Figueres amplia l’oferta nocturna i diürna d’estiu i millora l’accés a les cisternes

La fortalesa, la més gran d'Europa, ofereix visites, espectacles i rutes amb vehicles elèctrics

La nova escala millora l’accés a les cisternes del Castell.

La nova escala millora l’accés a les cisternes del Castell. / Empordà

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Santi Coll

Santi Coll

Figueres

El Castell de Sant Ferran de Figueres afronta un estiu carregat de novetats amb una programació que amplia l’oferta habitual de visites i permet descobrir la fortalesa de dia, de nit i a través de noves experiències.

Una de les principals novetats és La Llibreta del Sentinella, una visita tematitzada nocturna pel fossat que combina misteri, llegenda i història. El recorregut es farà amb els vehicles elèctrics coneguts com els "matxos" els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes de juliol i agost. L’activitat costarà 15 euros i acabarà amb un tast de productes de proximitat per a tots els assistents.

Els dijous, a les 22 hores, serà el torn de Nit de Mites i Estrelles, una visita al Pati d’Armes amb música en directe, constel·lacions, mitologia i cançons dedicades a la lluna i les estrelles. També tindrà un preu de 15 euros i inclourà un tast.

Vespreig artístic

Els diumenges, a partir de les 20 hores, l’antic Penal acollirà el Vespreig Artístic de Sant Ferran, amb música dels anys vuitanta i noranta, una barra del Cafè Casino Menestral i una ruta escultòrica de l’artista empordanesa Anna Caramés, creada amb materials reciclats. L’entrada costarà 7 euros amb una consumició inclosa.

A més, els dimarts d’agost se celebrarà el primer festival d’art del Castell de Sant Ferran, impulsat per diverses entitats de Figueres per acostar les arts escèniques i el cinema a la fortalesa.

La visita dels fossars del Castell amb microbusos elèctrics, anomenats &quot;Matxos&quot;

La visita dels fossars del Castell amb microbusos elèctrics, anomenats "Matxos". / Santi Coll

La programació es completarà amb Empordà 360, una ruta amb quads elèctrics pels baluards i els hornabecs; el lloguer dels quadricicles Les Mules; i l’EscapeBoat, una gimcana per a grups a l’interior de les cisternes, amb barques pneumàtiques i lots.

Navegació amb barca per dins de les cisternes del Castell

Navegació amb barca per dins de les cisternes del Castell. / Santi Coll

Una altra de les novetats és la instal·lació d’una escala metàl·lica per facilitar l’accés a les barques que permeten conèixer la gran cisterna d’aigua de la fortalesa. L’actuació ha estat impulsada i finançada per l’empresa formada per Actiescola i Terramar, amb l’objectiu de millorar la seguretat i l’experiència dels visitants.

Aquestes propostes se sumen a les visites habituals Els Secrets del Fossat, La Catedral de l’Aigua i la visita general. El recinte també permet entrar-hi amb menjar i beguda i fer pícnic dins del castell, una opció pensada per combinar patrimoni, lleure i una estada més llarga a la fortalesa.

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El recinte també permet entrar-hi amb menjar i beguda i fer pícnic dins de la fortalesa.

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