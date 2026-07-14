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Alarma veïnal al barri de l'Estació de Figueres per les bretolades d'un piròman reincident

Aquesta passada nit ha intentat calar foc a l'entrada del garatge d'un bloc de pisos del carrer Pompeu Fabra

La Comunitat de Veïns ha denunciat els fets a la Guàrdia Urbana i lamenta que el problema fa mesos que dura

Les càmeres de seguretat han captat l'encesa del foc a la porta del garatge

Les càmeres de seguretat han captat l'encesa del foc a la porta del garatge / Empordà

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Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Entre "emprenyats i preocupats", així estan els veïns del barri de l'Estació de Figueres a causa de les constants bretolades que protagonitza un individu des de fa mesos i amb un clar perfil de piròman, com han pogut comprovar horroritzats els habitants d'un bloc de pisos del carrer Pompeu Fabra aquesta passada matinada. Gràcies a les càmeres de seguretat de l'edifici, han pogut enregistrar com el personatge encenia un foc a l'entrada del garatge comunitari, amb més d'un centenar de places en el seu interior, i després acostava les flames a la porta d'accés. Per sort, la instal·lació ha resistit al foc i no ha agafat consistència.

El personatge atiant les flames cap al portal del garatge

El personatge atiant les flames cap al portal del garatge / Empordà

Els veïns han denunciat els fets a la Guàrdia Urbana de Figueres aquest mateix dimarts i esperen que hi hagi una actuació efectiva que aturi l'incivisme reiterat del personatge. Durant mesos, va calar diversos focs en un descampat del carrer Migdia que ara l'Ajuntament ha habilitat com a aparcament públic. L'individu és conegut en els establiments comercials i negocis pròxims a l'Estació d'Autobusos per les constants bretolades que hi porta a terme.

Una zona calenta de la seguretat ciutadana

Aquest cas no és l'únic que afecta el barri de l'Estació, la qual cosa ha motivat que l'equip de govern de l'alcalde Jordi Masquef estigui preparant l'obertura d'una oficina de la Guàrdia Urbana en els locals de l'antic menjador social. L'objectiu inicial era crear un punt d'atenció per als temes relacionats amb les ocupacions il·legals d'habitatges, però també es vol potenciar la presència policial en aquesta zona de la ciutat, molt castigada en temes d'incivisme i seguretat ciutadana.

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