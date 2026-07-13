Reconeixement
El barri Enric Morera de Figueres homenatja la Carnisseria Lladó pels 50 anys
El reconeixement ha servit també per reivindicar la importància del comerç de proximitat i dels establiments
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L’Associació de Veïns dels jardins Enric Morera ha homenatjat la Carnisseria Lladó amb motiu dels seus 50 anys d’activitat, en el marc de la festa del barri.
El reconeixement ha servit també per reivindicar la importància del comerç de proximitat i dels establiments que, amb el pas dels anys, es converteixen en punts de referència per als veïns.
La celebració ha reunit unes 110 persones en un sopar popular, que ha estat un dels actes centrals de la programació.
La festa també ha proclamat Carme com a pubilla i Joan com a hereu, mentre que Anna i Matteo són la pubilleta i l’hereuet.
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