Urbanisme
La Generalitat suma 150 pisos protegits als 51 habitatges que ja prepara al Parc de les Aigües de Figueres
La nova promoció s’aixecarà en quatre solars municipals i permetrà ampliar fins a 201 habitatges l’oferta de lloguer assequible prevista en aquest sector de la ciutat
El Parc de les Aigües de Figueres es consolida com el principal pol de creixement de l’habitatge públic a la ciutat. El Govern ha adjudicat la construcció de 150 nous habitatges protegits de lloguer assequible en quatre solars cedits per l’Ajuntament, una actuació que se sumarà a la promoció de 51 pisos que l’Institut Català del Sòl (Incasòl) ja té a les portes de començar al carrer Sant Climent Sescebes.
Les dues operacions permetran incorporar un total de 201 habitatges assequibles a Figueres. Els primers 51 ja es troben en una fase molt avançada: l’empresa adjudicatària, Arcadi Pla, ha tancat el perímetre dels terrenys situats als números 2 i 4 del carrer Sant Climent Sescebes, un moviment previ a l’inici efectiu de les obres.
La nova actuació de 150 pisos protegits a Figueres forma part del primer gran concurs de sòl impulsat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya dins del Pla 50.000 del Govern. La licitació inclou 1.940 habitatges protegits distribuïts en 37 solars de 23 municipis catalans, agrupats en quatre lots territorials.
Els terrenys de Figueres formen part del lot corresponent a les comarques gironines i el Vallès Oriental, adjudicat a la unió temporal d’empreses formada per Visoren i Copisa Habitatges. Aquest paquet preveu 498 habitatges de lloguer assequible: 150 a Figueres, 79 a Tossa de Mar, 63 a Lloret de Mar, 59 a Girona, 43 a Vilablareix, 37 a Sant Celoni, 35 a Maçanet de la Selva i 32 a Mollet del Vallès.
Quatre solars cedits per l’Ajuntament
Els 150 habitatges figuerencs es construiran en quatre parcel·les municipals del Parc de les Aigües cedides a la Generalitat. Els terrenys es troben als carrers Cantallops, Espolla i Sant Climent Sescebes, en un àmbit que el planejament urbanístic reserva parcialment per ampliar l’oferta residencial protegida.
El concurs estableix una concessió administrativa de 75 anys. Durant aquest període, els habitatges s’hauran de destinar obligatòriament al lloguer assequible, mentre que la titularitat del sòl continuarà sent pública. El procediment no adjudica només la construcció dels edificis, sinó també la seva gestió, conservació i manteniment.
La Generalitat ha tingut en compte criteris com el pla econòmic i financer, la reducció dels terminis d’execució, el grau d’industrialització de la construcció, el pla de manteniment dels immobles i la gestió social dels habitatges protegits. També s’ha valorat el cànon que els adjudicataris abonaran als ajuntaments i el retorn a la Generalitat d’una part dels ingressos procedents dels lloguers a partir de l’any 28.
Un cop resolt el concurs, les empreses adjudicatàries hauran d’aportar ara la documentació necessària per acreditar que compleixen tots els requisits fixats en els plecs. Posteriorment, caldrà redactar els projectes, tramitar les llicències i executar les obres dels nous pisos de lloguer assequible.
Els primers 51 pisos, a punt de començar
La promoció més avançada és la dels 51 habitatges protegits del Parc de les Aigües que impulsa directament l’Incasòl. El projecte preveu dos edificis plurifamiliars al carrer Sant Climent Sescebes, adjudicats a Arcadi Pla per uns 8,4 milions d’euros i finançats parcialment amb fons europeus Next Generation EU.
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