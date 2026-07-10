Successos
Detenen una parella i desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Figueres
Els Mossos van intervernir 153 plantes, material per al cultiu i una escopeta de caça
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de juliol a Figueres una dona de 47 anys i un home de 49 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.
La investigació es va iniciar arran de la col·laboració entre la comissaria dels Mossos de Figueres i una companyia elèctrica per combatre el frau en el subministrament. Els agents van detectar un habitatge del carrer Mossèn Jesús Franco d'on provenia una forta olor de marihuana i on, des de l'exterior, es podia observar una infraestructura presumptament relacionada amb el cultiu de droga.
A les 7 hores del 8 de juliol, la policia va desplegar un dispositiu d'entrada i escorcoll al domicili, amb la participació de 22 efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona (ARRO), la Unitat d'Investigació, la Policia Científica i la Unitat de Seguretat Ciutadana.
A l'interior de l'immoble, els agents van localitzar i detenir els dos residents, considerats els presumptes responsables d'una plantació de marihuana situada en una estança de la segona planta.
Durant l'escorcoll, els Mossos van intervenir 153 plantes de marihuana, 14 focus amb els seus transformadors, dos aparells d'aire condicionat amb compressor, dos extractors i una escopeta de caça.
Els operaris de la companyia elèctrica també van confirmar que l'habitatge disposava d'una connexió fraudulenta a la xarxa, que va ser desmantellada i assegurada.
Davant dels indicis recollits, la parella va quedar detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues, i d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.
Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar el 9 de juliol a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
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