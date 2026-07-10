Hostaleria
L'Astoria 1869 torna a la vida a la Rambla de Figueres amb una cuina de proximitat i memòria
L'establiment reobre aquest divendres a la placeta alta, amb un projecte de restauració impulsat per Anna Lorca i Carmel Isern
La cafeteria Astòria de Figueres torna a la vida. Aquest divendres 10 de juliol, l’establiment reobre les portes en el seu emplaçament històric de la placeta alta de la Rambla, als baixos de la Casa Abdó Polí i Deseia, un dels edificis singulars del centre de la ciutat. La reobertura arriba després d’un temps d’espera en què el local ha estat tancat a l'espera de l'arribada d'un projecte de restauració amb cara i ulls.
El nou Astòria 1869 és impulsat per Anna Lorca i dona continuïtat al Bar 1869 de l’Escala, que regenta conjuntament amb el seu marit, Carmel Isern, membre d’una reconeguda nissaga d’hostalers empordanesos i cogestor d’altres establiments de la comarca. El projecte vol unir memòria, proximitat i restauració sense artificis, amb una proposta pensada per recuperar l’esperit de punt de trobada que sempre havia tingut l’Astòria.
"Volem que a l’Astòria 1869 s’hi respiri la història de Figueres", expliquen Anna Lorca i Carmel Isern. La seva intenció és oferir una cuina de qualitat, però senzilla i sense grans pretensions. "Potenciem els platillos de tota la vida, les flautes amb mà especial i els vins ecològics, naturals i les varietats de l’Empordà. Volem ser un lloc de trobada per passar-ho bé al voltant d’una taula", remarquen.
El nou establiment es presenta amb l’eslògan "On les generacions es troben i la tradició es viu", una declaració d’intencions que vol connectar el pes sentimental del local amb una nova etapa gastronòmica. La referència 1869 queda vinculada a la marca que Anna Lorca i Carmel Isern ja han consolidat a l’Escala en una antiga edificació que porta aquesta data a la seva llinda de pedra.
Un cafè amb memòria figuerenca
L’Astoria no és un bar més en la memòria urbana de Figueres. La Rambla va ser durant dècades un autèntic eix de cafès, fondes, hotels i tertúlies. L’historiador i cronista Josep Maria Bernils Mach recordava que, al llarg dels anys, la Rambla va arribar a tenir 17 cafès i que la placeta alta concentrava tres establiments un al costat de l’altre. En aquest mateix relat, Bernils situava l’origen de l’Astòria en l’antic bar Novetats, que la família Duran va adquirir i rebatejar el 1963 amb el nom d’Astoria.
Aquell punt de la Rambla, era un mirador privilegiat de la vida figuerenca. A la seva terrassa s’hi barrejaven veïns, comerciants, turistes, clients estrangers i personatges que formaven part de l’imaginari de la ciutat. Entre ells, també Salvador Dalí i el seu entorn, que trobaven a la Rambla un espai de relació pública, de presència escènica i de contacte directe amb Figueres.
Un episodi recollit l’agost de 1979 a l'EMPORDÀ n’és una bona mostra. Després d’un acte al Teatre-Museu Dalí, on l’artista va formalitzar l’entrega de l’obra Cabra d’Or del Castell de Carmançó, Dalí i els seus acompanyants es van dirigir a peu fins a l’Astoria, a la Rambla. La crònica explicava que moltes persones s’hi van acostar i que l’artista va signar autògrafs en papers tan singulars com bitllets de banc o les notes dels informadors presents. També hi eren el pintor Evarist Vallès i el cineasta Racionero, fet que va convertir la trobada en una tertúlia improvisada de creadors.
Relleu empordanès
Els germans Ramon i Lluïsa Duran Juanola, quarta generació al capdavant de l’Hotel Duran, han mantingut durant anys el vincle familiar amb aquest espai emblemàtic de propietat familiar, però la seva reobertura no s’ha precipitat. La voluntat ha estat esperar una proposta que permetés recuperar l’esperit d’un punt de trobada històric sense convertir-lo només en un exercici de nostàlgia.
La nova etapa, de la mà d’Anna Lorca i Carmel Isern, vol jugar precisament amb aquest equilibri: conservar la força simbòlica del nom Astoria, actualitzar-ne l’oferta i retornar activitat a un dels racons més visibles de la Rambla. En un moment en què la restauració del centre de Figueres busca reforçar la seva identitat, la recuperació d’aquest establiment té també una lectura urbana: tornar a omplir de vida un local associat a diverses generacions de figuerencs.
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha celebrat públicament la reobertura i ha destacat el valor sentimental del projecte. "Demà comença un nou capítol en la història de l’Astoria.1869, de la mà de la família Lorca, que tornarà a donar vida a aquest punt de trobada de tantes generacions de figuerencs, testimoni del pas dels anys des de la part alta de la Rambla de Figueres", ha afirmat.
La reobertura de l'Astoria arriba també en un moment de projecció de la renovada pujada del Castell, on s'està preparant l'ampliació d'un altre establiment emblemàtic, el Mesón asador obert el 1998 per Lluís Sanz. Cal afegir-hi dues propostes més en preparació vinculades als sectors de la cafeteria i la pastisseria.
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