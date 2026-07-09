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Figueres

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana "l'expulsió del país" de dos multireincidents: "Em diguin el que em diguin, espero que l’expulsió es faci el més ràpid possible"

Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

Jordi Masquef, en una imatge d'arxiu.

Jordi Masquef, en una imatge d'arxiu. / Jordi Callol

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Redacció

Redacció

Figueres

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha carregat a les xarxes socials contra dos homes detinguts per la Guàrdia Urbana i n’ha demanat l’expulsió del país. "Com sempre, tornaré a defensar que han de ser expulsats del país, em diguin el que em diguin. I espero que l’expedient d’expulsió iniciat després de dormir a comissaria i passar avui a disposició judicial es faci efectiu el més ràpid possible", ha escrit Masquef.

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

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EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres / Ajuntament de Figueres

Les paraules de Masquef arriben després que la Guàrdia Urbana de Figueres hagi detingut dos homes acusats d’un robatori amb força i de provocar danys i desperfectes al nou altell de la plaça Catalunya, en uns fets que haurien tingut lloc aquest passat dissabte. Segons ha informat l’Ajuntament, el valor dels danys ocasionats i del mobiliari sostret supera els 7.000 euros.

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"Ja n’hi ha prou de permetre aquesta impunitat i que se’ns riguin a la cara els qui ni respecten ni respectaran mai les mínimes normes de convivència a la nostra societat", ha insistit Masquef.

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Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

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