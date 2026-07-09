Successos
Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres
Els arrestats també s'enfronten a un expedient d'expulsió per la seva situació irregular al país
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut dues persones que el passat dissabte 4 de juliol van provocar danys, desperfectes i van robar mobiliari del nou altell de la plaça Catalunya per un valor que supera els 7.000 euros. A més, van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l’atenció, i aquesta va avisar la policia.
Segons informa l’Ajuntament, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous 9 de juliol han passat a disposició judicial després de passar la nit a comissaria. En trobar-se en situació irregular, s’ha iniciat un expedient d’expulsió.
- Fa vergonya que una població turística com Llançà estigui així
- L'hotel amb rodes que travessa els Pirineus fa parada a l'Empordà
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- El petit poble de l'Empordà que connecta Sandra Barneda amb les seves arrels: "És on va néixer el meu pare i on he passat molts estius"
- Apareix una pancarta amb el lema 'Visca la terra', estelades i cartells contra la monarquia a la Caixa del carrer Nou de Figueres
- Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
- Carlota Gurt: 'Hi ha una certa passivitat entre la gent, de culpar els altres i de no assumir la responsabilitat sobre la pròpia vida