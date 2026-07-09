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Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

Els arrestats també s'enfronten a un expedient d'expulsió per la seva situació irregular al país

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

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EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres / Ajuntament de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut dues persones que el passat dissabte 4 de juliol van provocar danys, desperfectes i van robar mobiliari del nou altell de la plaça Catalunya per un valor que supera els 7.000 euros. A més, van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l’atenció, i aquesta va avisar la policia.

Els desperfectes a l'altell de la Plaça Catalunya de Figueres

Els desperfectes a l'altell de la Plaça Catalunya de Figueres / Ajuntament de Figueres

Segons informa l’Ajuntament, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous 9 de juliol han passat a disposició judicial després de passar la nit a comissaria. En trobar-se en situació irregular, s’ha iniciat un expedient d’expulsió.

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Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

EN IMATGES | Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres

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