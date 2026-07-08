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Apareix una pancarta amb el lema "Visca la terra", estelades i cartells contra la monarquia a la Caixa del carrer Nou de Figueres

Per ara, no ha transcendit qui els ha penjat ni quan s'han col·locat

La pancarta, les estelades i els cartells penjats al CaixaBank del carrer Nou de Figueres, aquest dimecres.

La pancarta, les estelades i els cartells penjats al CaixaBank del carrer Nou de Figueres, aquest dimecres. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

Una gran pancarta amb el missatge "Visca la terra" ha aparegut aquest dimecres al matí a l’aparador de l’oficina de CaixaBank del carrer Nou de Figueres. La lona, penjada al finestral central de l’entitat, estava acompanyada de banderes estelades i de diversos cartells contra la monarquia.

Per ara, no ha transcendit qui els ha penjat ni quan s'ha ncol·locat, i tampoc consta cap reivindicació pública sobre aquesta acció. Tant la lona com els cartells i estelades han cridat l'atenció dels vianants que passaven per la zona.

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