Successos
Set detinguts per apunyalar un jove després d'una baralla per un mòbil durant les Fires de Figueres
Els fets van tenir lloc a la zona d'El Rampell i la víctima va patir quatre ferides greus d'arma blanca
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Figueres set joves, tres menors d’edat i quatre d’entre 18 i 21 anys, per la seva presumpta relació amb una agressió amb arma blanca durant les Fires i Festes de la Santa Creu. Els arrestats estan acusats d’un delicte d’homicidi dolós en grau de temptativa.
Els fets van tenir lloc la matinada de l’1 de maig, a la zona del Parc de les Aigües, on se celebren els concerts d'El Rampell durant la Santa Creu. Cap a un quart de cinc, agents del dispositiu de seguretat van veure un grup de nois que es barallaven a prop de l’escenari. Segons van explicar dos dels joves identificats, la discussió s’hauria iniciat perquè creien haver reconegut una persona que els havia sostret un telèfon mòbil. El noi assenyalat va negar tenir-hi cap relació i, després de ser escorcollat, els agents no li van trobar cap objecte sostret.
Una hora més tard, cap a tres quarts de sis, els Mossos van rebre l’avís que hi havia un jove ferit greu a l’avinguda Costa Brava. En arribar-hi, van comprovar que era el mateix noi que havien identificat anteriorment. La víctima presentava quatre ferides greus d’arma blanca i va ser traslladada pel Sistema d’Emergències Mèdiques a l’Hospital de Figueres.
Arran de l’agressió, els agents van identificar al carrer Jonquera set joves, alguns dels quals ja havien aparegut vinculats a la baralla prèvia al Parc de les Aigües. La Unitat d’Investigació de Figueres va assumir el cas i, a partir de testimonis i del visionament d’imatges, va poder relacionar-los amb l’atac.
Les detencions es van fer els dies 1, 2 i 4 de juliol a Figueres. Els tres menors passaran a disposició de la Fiscalia de Menors quan siguin requerits, mentre que els quatre majors d’edat, dos dels quals amb antecedents, han estat posats a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
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