Educació
L’Institut Cendrassos de Figueres reforça la connexió entre la formació professional i les empreses del territori
El segon Consell Assessor d’Empreses ha permès presentar les millores aplicades arran de la primera trobada i obrir noves línies de treball amb els sectors professionals vinculats als cicles formatius del centre
L’Institut Cendrassos ha celebrat aquest principi de juliol el segon Consell Assessor d’Empreses, un espai de treball amb empreses de referència del territori que té com a objectiu adaptar la formació professional a les necessitats reals dels diferents sectors. La sessió ha servit per fer balanç de les aportacions recollides en el primer consell i presentar les actuacions que el centre ja ha començat a aplicar aquest curs, segons ha explicat el centre a través d'un comunicat.
Entre els canvis impulsats a partir de la primera trobada, destaca la incorporació de noves optatives i tecnologies en l’àmbit d’Informàtica i Comunicacions, com Docker i l’ús transversal de la intel·ligència artificial. També s’han reorganitzat continguts perquè l’alumnat pugui treballar abans determinats coneixements tècnics i arribar més ben preparat a l’estada a l’empresa. En l’àmbit d’Administració i Finances, el centre ha sol·licitat una segona línia del CFGS d’Administració i Finances amb perfil professional de gestor d’assegurances, per donar resposta a la manca de relleu generacional detectada en el sector. Pel que fa a Comerç i Màrqueting, s’ha reforçat la difusió del CFGS de Transport i Logística i s’ha sol·licitat incorporar el CFGS de Comerç Internacional, amb la voluntat de completar l’itinerari formatiu d’un sector amb una demanda creixent de professionals qualificats.
Després d’aquesta presentació inicial, la trobada ha continuat amb taules de treball per famílies professionals. El professorat i les empreses han compartit necessitats, reptes i propostes de millora per ajustar millor la formació i l’estada de l’alumnat a l’empresa. A la taula de Comerç i Màrqueting, centrada especialment en transport i logística, s’ha posat l’accent en la manca de capacitadors, el creixement previst del sector, la concentració empresarial i la incorporació progressiva de la intel·ligència artificial al transport. Les empreses han destacat que els futurs professionals hauran de ser àgils, flexibles, resilients i capaços d’adaptar-se a escenaris cada vegada més canviants.
Comprendre processos abans de l'IA
A la taula d’Administració i Finances, les empreses han remarcat la importància de comprendre bé els processos abans d’utilitzar la intel·ligència artificial, per poder supervisar-la amb criteri. També han subratllat el valor de la comunicació assertiva, el respecte, la iniciativa, les ganes d’aprendre i la capacitat d’encaixar dins d’un equip de treball. En aquest àmbit, també s’ha insistit en la necessitat de diferenciar l’entorn acadèmic i laboral de l’entorn personal, així com de tenir molt present la protecció de dades en l’ús de noves eines digitals. Pel que fa a Informàtica i Comunicacions, les empreses han valorat positivament la preparació de l’alumnat del centre, destacant que arriba amb una bona base tècnica i que s’adapta ràpidament a l’entorn laboral. Alhora, s’han recollit noves tendències que ja estan marcant el futur del desenvolupament de programari, com la programació agèntica.
L’Institut Cendrassos agraeix, en una nota pública, la participació de Jordi Esparraguera, director d’ASETRANS-Gi; Roser Serra Gratacós i Slavena Neykova, de Fisersa; Dani Martínez, d’IconSL; Joan Nogué i Vitienes, de Godoy Associats; Lluís Batlle, de Calsina Carré, i Vanessa Vivolas, de Juncària Auditors. També vol fer extensiu l’agraïment a totes les empreses que han mostrat interès a participar en futures edicions. El Consell Assessor d’Empreses consolida una manera de treballar basada en l’escolta, l’aplicació de millores i la posada en comú dels resultats: una formació professional més connectada amb el territori es construeix amb converses concretes i canvis visibles.
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