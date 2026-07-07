Mercat
Figueres dona entrada a nous paradistes de proximitat al mercat i n'expulsa un altre per incompliments reiterats
S’han incorporat dues de fruita i de verdura i una de mels i derivats, i se n’ha exclòs una amb sancions que sumen més de 10.000 euros
L’Ajuntament de Figueres ha donat entrada a tres noves parades del mercat de la fruita i la verdura amb l’objectiu de preservar la qualitat i els productors locals i n’ha expulsat una per incompliment reiterat de la normativa. El febrer es va obrir el període de sol·licituds per entrar al mercat i, finalment, s’han incorporat tres parades: dues de fruita i de verdura i una de mels i derivats; dues de les quals ubicades a la plaça Catalunya i una a la plaça del Gra. Tanmateix, s’ha expulsat una parada de fruita i de verdura de la plaça del Gra per cometre 9 infraccions en un any i acumular sancions de més de 10.000 euros.
El mercat compta amb més de 50 parades actualment i se celebra els dimarts, els dijous i els dissabtes a la plaça Catalunya i a la plaça del Gra. Les parades disposen d’un espai d’entre 6 i 12 metres lineals. En l’últim concurs, en què han entrat tres noves parades, es prioritzava que el paradista oferís productes de temporada i ecològics, que el producte fos de Figueres, de poblacions limítrofs i de l’Alt Empordà, o que vetllés per la sostenibilitat amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Els tres nous paradistes són de Figueres i d’El Far d’Empordà.
D’altra banda, s’ha expulsat una parada de fruita i de verdura ubicada a la plaça del Gra per cometre 9 infraccions des del febrer de l’any passat. Es tracta de faltes greus i lleus per ocupar més espai de l’estipulat, en zones sense autorització, per exposar les mercaderies fora del lloc assignat i per l’incompliment dels horaris de descàrrega, de venda i de desmuntatge de les parades. Actualment, acumula més de 10.000 euros en sancions. A més, aquest paradista tampoc ha presentat la documentació per renovar la parada del mercat. Des d’aquest dimarts, la parada ja no està present en aquest espai, actualment ocupat per jardineres.
Mercat històric
La plaça del Gra és espai de mercat des de 1886, quan es va inaugurar la coberta que encara es conserva avui dia. Des de 1973 s’hi celebra, juntament amb l’adjacent plaça Catalunya, el mercat de fruites i verdures cada dimarts, dijous i dissabte. Hi ha productors locals de l’horta empordanesa, però també altres delícies com embotits, formatges, mel, fruits secs i olis d’oliva. El mercat actua com a punt de trobada entre agricultors, productors i marxants, connectant-los amb el públic general. Aquesta tradició s’ha mantingut al llarg dels segles, convertint-se en un element clau de l’atractiu comercial i turístic de la ciutat.
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