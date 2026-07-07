Lloguer assequible
Els 51 pisos protegits del Parc de les Aigües de Figueres fan el primer pas abans de les obres
L’adjudicatària Arcadi Pla ja ha tancat el perímetre del solar, un moviment que anticipa l’inici imminent d’un dels projectes clau d’habitatge assequible previstos a la ciutat
El projecte per construir 51 habitatges de protecció oficial al Parc de les Aigües de Figueres comença a fer-se visible sobre el terreny. L’empresa adjudicatària de les obres, Arcadi Pla, ja ha tancat el perímetre del solar situat al carrer Sant Climent Sescebes, un pas previ habitual abans de l’inici efectiu dels treballs i que indica la proximitat de l’arrencada d’una de les promocions públiques més esperades en matèria d’habitatge assequible a la ciutat.
L’actuació és promoguda per la Generalitat a través de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i preveu la construcció de dos edificis d’habitatge plurifamiliar als números 2 i 4 del carrer Sant Climent Sescebes, dins l’àmbit del Parc de les Aigües. La promoció forma part de l’estratègia per ampliar el parc públic de lloguer i respon a una de les principals demandes socials de Figueres: disposar de més habitatges protegits en un moment de tensió creixent del mercat residencial.
La construcció dels dos blocs va ser adjudicada el mes de maig a Arcadi Pla, amb un import d’adjudicació d’uns 8,4 milions d’euros, segons la documentació de la licitació. El contracte s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i compta amb finançament dels fons europeus Next Generation EU, fet que fixa també uns terminis d’execució i justificació vinculats als programes estatals i europeus d’impuls de l’habitatge públic.
Dos blocs amb pati central i criteris bioclimàtics
El projecte arquitectònic, signat per Victor Bouman, Enric Rojo i Maira Arquitectes, planteja una actuació amb dos blocs resolts amb un tractament unitari, però funcionant de manera individualitzada. La proposta busca deixar un espai de respiració entre els edificis i generar un buit que actuï com a esponjament dins la trama urbana del sector.
Un dels elements destacats del disseny és la presència d’un gran porxo d’accés a cada bloc, que dona entrada a un pati central al voltant del qual s’organitzen els serveis, les circulacions i les estances dels habitatges. Segons el plantejament arquitectònic, aquest pati no només ordena l’edifici, sinó que també actua com a element climàtic: capta energia a l’hivern i facilita la dissipació de la calor a l’estiu.
La proposta també incorpora criteris de flexibilitat dels habitatges, amb una organització modular pensada perquè els espais es puguin adaptar a diferents necessitats familiars i vitals al llarg del temps. Aquesta mirada encaixa amb les noves tendències de l’habitatge públic, que busquen no només ampliar l’oferta, sinó també millorar la qualitat arquitectònica, l’eficiència energètica i la capacitat d’adaptació dels pisos.
Una peça del Pla Viure a Figueres
L’Ajuntament ha incorporat aquesta promoció dins el Pla Viure a Figueres, l’estratègia municipal presentada per donar resposta a la crisi d’accés a l’habitatge. El document preveu 25 mesures i fixa com a objectiu impulsar més de 1.000 nous pisos assequibles a la ciutat en els pròxims cinc anys, combinant promocions públiques, habitatge cooperatiu, rehabilitació, incentius fiscals i agilització de llicències.
El Parc de les Aigües és un dels àmbits destacats dins aquesta planificació. La promoció de l’Incasòl, amb aquests 51 pisos de lloguer assequible, es considera una de les actuacions més avançades perquè ja disposa d’adjudicació i ara fa un nou pas amb el tancament del solar. En un context en què bona part dels projectes d’habitatge encara es troben en fase de planificació, aquest moviment situa l’actuació com una de les primeres que pot passar del paper a l’obra.
L’inici dels treballs també tindrà una lectura urbanística més àmplia. El sector del Parc de les Aigües és una peça estratègica per completar la transformació residencial d’aquesta part de Figueres i per consolidar nous àmbits de creixement amb habitatge protegit. La construcció d’aquests dos edificis permetrà activar un solar destinat a ús residencial públic i reforçar el paper del barri dins la política pública d’habitatge.
Amb el tancament del perímetre, el projecte entra en una fase decisiva. Encara no s’ha comunicat públicament una data exacta d’inici dels treballs, però la presència de l’empresa adjudicatària sobre el terreny indica que la promoció dels 51 habitatges protegits del Parc de les Aigües és a les portes de convertir-se en obra. Per a Figueres, suposa el primer senyal físic d’un projecte que ha de contribuir a ampliar el parc de lloguer assequible i a donar resposta a una demanda que el consistori ha situat com una prioritat de mandat.
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