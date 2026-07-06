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Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per l’Ajuntament
Un individu reclama falsos rebuts pendents d’aigua o escombraries i el consistori recorda que no demana pagaments per telèfon
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L’Ajuntament de Figueres ha alertat d’un intent d’estafa telefònica a comerços de la ciutat. Segons fonts municipals, un individu està trucant a establiments fent-se passar pel consistori i reclamant el pagament d’un suposat rebut pendent d’aigua o d’escombraries.
La trucada s’estaria fent des del número 618 766 927. L’Ajuntament ha demanat a la ciutadania i als comerciants que no facilitin cap dada personal ni bancària i que no efectuïn cap pagament arran d’aquestes trucades.
El consistori recorda que l’Ajuntament de Figueres no reclama rebuts pendents ni pagaments per via telefònica. Davant de qualsevol sospita, es recomana penjar la trucada i posar els fets en coneixement de les autoritats.
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