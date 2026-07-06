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Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per l’Ajuntament

Un individu reclama falsos rebuts pendents d’aigua o escombraries i el consistori recorda que no demana pagaments per telèfon

El carrer Peralada, un dels principals eixos comercials de Figueres.

El carrer Peralada, un dels principals eixos comercials de Figueres. / Gemma Tubert

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Redacció

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha alertat d’un intent d’estafa telefònica a comerços de la ciutat. Segons fonts municipals, un individu està trucant a establiments fent-se passar pel consistori i reclamant el pagament d’un suposat rebut pendent d’aigua o d’escombraries.

La trucada s’estaria fent des del número 618 766 927. L’Ajuntament ha demanat a la ciutadania i als comerciants que no facilitin cap dada personal ni bancària i que no efectuïn cap pagament arran d’aquestes trucades.

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El consistori recorda que l’Ajuntament de Figueres no reclama rebuts pendents ni pagaments per via telefònica. Davant de qualsevol sospita, es recomana penjar la trucada i posar els fets en coneixement de les autoritats.

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