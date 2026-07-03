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L’Ajuntament de Figueres mou fitxa al Turó Baix com a pla B si l’escola Carme Guasch continua encallada
La modificació del POUM al sector Galligans permet reservar sòl docent a Figueres oest i obre una alternativa si el litigi de l’actual emplaçament continua bloquejant la construcció del centre
L’Ajuntament de Figueres ha activat una via urbanística que pot ser determinant per desencallar el futur de l’escola Carme Guasch i Darné. El ple municipal ha aprovat de manera provisional la Modificació puntual número 3 del POUM – Galligans, un canvi de planejament que concreta la ubicació d’un equipament docent públic al sector del Turó Baix. El moviment s’emmarca en el full de ruta del govern municipal per tenir preparada una alternativa si el litigi judicial sobre l’actual emplaçament no es resol aviat de manera favorable. L'alcalde, Jordi Masquef, ha explicat aquest dijous, en el transcurs del ple ordinari de juliol, que l'equip de Govern ha mantingut diverses reunions amb la direcció i la comunitat educativa de l'escola, i també ha participat en el seu Consell Escolar per a explicar la situació. La proposta ha estat aprovada amb el vot favorable de la majoria dels grups municipals i l'abstenció d'ERC i Vox.
La decisió té una lectura educativa i urbanística clara: el govern vol que la nova escola Carme Guasch es construeixi allà on sigui més factible i en el termini més curt possible. L’objectiu és evitar que el projecte continuï acumulant retards després de gairebé dues dècades de provisionalitat. El centre funciona en mòduls prefabricats des del 2006, en uns barracons que abans ja havien estat utilitzats per l’Institut Olivar Gran, i s’ha convertit en una de les reivindicacions històriques de la comunitat educativa de Figueres.
Una reserva escolar que no pot esperar fins al 2033
El dictamen explica que el POUM de Figueres ja preveia dins del PMU R7 Galligans l’obtenció de sòl per a un nou centre escolar, però no en concretava la localització exacta. Sense aquesta modificació, la ubicació de l’equipament s’hauria de definir quan es desenvolupés tot el sector urbanístic, amb la posterior reparcel·lació. El problema és el calendari: l’agenda del POUM situa aquest desenvolupament en el trienni 2033-2035, un horitzó que el mateix document considera massa llunyà per a les necessitats educatives de la ciutat.
Per això, l’Ajuntament defensa que cal anticipar l’ordenació del sector i fixar ara el sòl docent. La modificació permetria facilitar l’obtenció d’uns terrenys que actualment són de titularitat privada i preparar-los per a un ús públic educatiu abans del desenvolupament complet del Galligans. També es concreta la vialitat necessària per garantir la mobilitat del futur equipament.
Una peça en el debat sobre la segregació escolar
La proposta municipal no només es justifica per la manca d’un edifici definitiu. El dictamen incorpora com a annex l’estudi "Segregació urbana i planificació educativa a la Figueres oest. Estudi sobre la idoneïtat de la ubicació d’una escola al PMU R7 Galligans", elaborat pels serveis municipals. Aquest element reforça la idea que el Galligans no és només un pla B tècnic, sinó també una possible resposta a la planificació escolar de Figueres oest.
La ubicació definitiva de la Carme Guasch ha estat objecte de debat polític i educatiu durant anys. L’actual emplaçament ha estat qüestionat pel risc de concentrar vulnerabilitat escolar en una mateixa zona, i el litigi judicial urbanístic existent sobre aquests terrenys ha afegit més incertesa al calendari. Davant d’aquest escenari, el govern municipal vol disposar d’una segona opció que permeti preservar el projecte i no perdre més temps.
El finançament existeix, però l’obra continua pendent
El projecte de la nova escola té associat un compromís econòmic de la Generalitat. El Govern va aprovar el 2021 una inversió de 5.220.000 euros per construir el nou edifici mitjançant un conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Figueres. L’aportació s’havia de distribuir en tres anualitats: 1.566.000 euros el 2023, 1.827.000 euros el 2024 i 1.827.000 euros el 2025.
Aquest conveni, segons la informació publicada posteriorment, s’ha hagut d’actualitzar i prorrogar per adaptar-lo als retards del projecte. El cost estimat de l’obra se situa al voltant dels 5,8 milions d’euros, amb una aportació de la Generalitat equivalent aproximadament al 90% del pressupost. El repte, per tant, ja no és només pressupostari, sinó sobretot urbanístic, administratiu i judicial.
Educació informa favorablement el solar
La modificació del POUM ha rebut l’informe favorable del Departament d’Educació i Formació Professional, tot i que amb condicions. Educació adverteix que el solar que es posi a disposició per construir un centre docent públic ha d’estar lliure de càrregues i servituds i ha de tenir les condicions urbanístiques, topogràfiques i geotècniques adequades per executar-hi les obres.
Un dels punts tècnics més rellevants és la proximitat de la riera Galligans. L’Agència Catalana de l’Aigua va acabar informant favorablement la modificació després de rebre un estudi d’inundabilitat, però va precisar que l’edifici del futur equipament docent i qualsevol tancament hauran de respectar una franja de servitud de cinc metres des de la cobertura de la riera. El text refós incorpora aquesta condició i ajusta els plànols perquè el gàlib de l’edificació respecti aquesta distància.
Al·legacions desestimades i pas cap a Urbanisme
Durant el període d’informació pública es van presentar al·legacions de dues persones. Els informes tècnic-jurídics municipals proposen desestimar-les íntegrament i el dictamen eleva al ple l’aprovació provisional del text refós de la modificació. Un cop aprovada provisionalment, l’expedient s’haurà de trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, que tindrà l’última paraula per a l’aprovació definitiva.
El moviment situa el sector Galligans com una alternativa cada vegada més treballada per evitar que la Carme Guasch continuï atrapada entre barracons, terminis vençuts i conflictes sobre el sòl. L’Ajuntament no tanca formalment la porta a l’emplaçament actual, però prepara una sortida urbanística al Turó Baix per garantir que la construcció de l’escola es pugui tirar endavant sense més demores si el bloqueig judicial s’allarga.
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