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Els bombers treballen en un incendi a l'urbanització de Serrafloreta de Figueres

Incendi a Figueres.

Incendi a Figueres. / Ajuntament de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

Mentre tota l'atenció continua centrada en l'incendi de les Gavarres, aquest vespre s'ha declarat un petit foc a l'urbanització de Serrafloreta, a Figueres.

L'incendi s'ha originat en un descampat proper a la urbanització a tocar de la castell de Sant Ferran i per sobre del tram urbà de l'N-II. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana i tres camions dels Bombers per controlar les flames.

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En el moment de l'incident, a la zona bufava tramuntana amb ratxes de més de 40 quilòmetres per hora, un factor que podia afavorir la propagació del foc. Tot i això, la ràpida actuació dels serveis d'emergència ha permès intervenir amb celeritat.

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