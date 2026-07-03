Els bombers treballen en un incendi a l'urbanització de Serrafloreta de Figueres
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Mentre tota l'atenció continua centrada en l'incendi de les Gavarres, aquest vespre s'ha declarat un petit foc a l'urbanització de Serrafloreta, a Figueres.
L'incendi s'ha originat en un descampat proper a la urbanització a tocar de la castell de Sant Ferran i per sobre del tram urbà de l'N-II. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana i tres camions dels Bombers per controlar les flames.
En el moment de l'incident, a la zona bufava tramuntana amb ratxes de més de 40 quilòmetres per hora, un factor que podia afavorir la propagació del foc. Tot i això, la ràpida actuació dels serveis d'emergència ha permès intervenir amb celeritat.
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