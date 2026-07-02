Benestar Social
El personal de Benestar Social de Figueres denuncia vulneració de drets perquè no s'aplica la valoració de llocs de 2012
La plantilla acusa l'equip de govern de "manca de diàleg" i l'Ajuntament ho nega
La plantilla de Benestar Social de Figueres denuncia "vulneració de drets laborals" perquè l'Ajuntament no els aplica la valoració de llocs de treball aprovada l'any 2012. En un comunicat, el personal afirma que fa més d'una dècada que ho estan esperant "mentre aquesta revisió ja s'ha implementat en pràcticament tota la plantilla municipal". Els afectats es pregunten si això té a veure amb el fet que sigui un servei "altament feminitzat" i acusen l'equip de govern de "manca de diàleg". Des de l'Ajuntament, en canvi, afirmen que mai s'han negat a dialogar i qualifiquen de "legítimes" les reclamacions.
Al comunicat, la plantilla del servei afirma que durant els últims tres anys han estat fent reunions amb els regidors de Recursos Humans i de Benestar, han demanat audiència amb l'alcalde, Jordi Masquef, s'han reunit amb el comitè i han entrat diverses instàncies. "Esgotant totes les vies possibles de diàleg i negociació", asseguren. "Malgrat tots aquests esforços, les nostres demandes han estat ignorades i/o ajornades de manera reiterada, fent que a dia d'avui continuem sense una solució definitiva", afegeixen.
En aquest sentit, diuen que en l'última taula de negociació el regidor de Recursos Humans, Manel Rodríguez, va "supeditar la regularització de les nostres condicions laborals a la renúncia de reclamacions econòmiques presents i futures". "Aquesta proposta vulnera els drets laborals dels treballadors municipals i els acords presos anteriorment amb els representants sindicals", insisteixen. També critiquen que van demanar la presència de l'alcalde i que, un cop més, "no va comparèixer".
Una tasca "imprescindible"
Amb tot, afirmen que Figueres és una ciutat amb una realitat social "complexa" i marcada per situacions de vulnerabilitat, desigualtat i una creixent demanda d'atenció. "Els serveis socials fem una tasca imprescindible de contenció, prevenció i cohesió social. Sostenim situacions de gran complexitat per evitar conflictes més greus. Reivindicar unes condicions laborals justes no és només una qüestió salarial. És una qüestió de dignitat professional, de reconeixement i d'igualtat de tracte dins de la mateixa administració", conclouen.
Per la seva banda, des de l'equip de govern afirmen que és "legítim" que reclamin el que considerin, però diuen que mai s'han negat al diàleg.
Per denunciar la situació, tenen previst concentrar-se aquest dijous a la tarda a la plaça de l'Ajuntament coincidint amb el ple municipal. A més, han elevat la queixa al Síndic de Greuges.
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