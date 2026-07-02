Turisme
Figueres connecta Dalí, els museus i el Castell amb un City Pass per reforçar l’atractiu turístic d’estiu
La ciutat fa un pas endavant com a destinació cultural amb noves entrades combinades i un bus llançadora
Figueres reforça aquest estiu la seva aposta pel turisme cultural amb un paquet de novetats que volen connectar els principals atractius patrimonials de la ciutat, facilitar-ne l’accés i convidar els visitants a allargar l’estada. L’Ajuntament ha presentat aquest dijous a la plaça de la Tramuntana l’entrada conjunta "Dalí. Nit i Dia", el Figueres City Pass i el Bus Castell, tres iniciatives que situen el llegat dalinià, els museus i el Castell de Sant Ferran al centre de l’estratègia turística d’estiu.
L’acte ha comptat amb les intervencions de Jordi Masquef, alcalde de Figueres; Fèlix Roca, director general de la Fundació Gala-Salvador Dalí; i Mariona Seguranyes, regidora de Cultura i Turisme Cultural. També hi han parlat Eduard Bech, director del Museu de l’Empordà; Pep Canaleta, director del Museu del Joguet de Catalunya; i Lina Godoy, responsable de les oficines de Turisme. A la presentació també hi ha estat present Xavi Camps, en representació de l’empresa responsable de les visites al Castell de Sant Ferran.
Jordi Masquef ha defensat que les novetats tenen com a objectiu convertir Figueres en "un destí de primera ordre des del punt de vista del turisme cultural". L’alcalde ha subratllat que la ciutat vol oferir "una experiència més completa i més agradable" a les persones que la visiten, amb la voluntat d’"allargar la seva estada" i generar més activitat econòmica al municipi.
Entrada conjunta per viure Dalí de dia i de nit
Una de les principals novetats és l’entrada conjunta "Dalí. Nit i Dia", que permetrà visitar el Teatre-Museu Dalí de nit i la Casa Natal Salvador Dalí per 29 euros. Si les dues entrades es compressin per separat, el preu seria de 39 euros. La promoció estarà vigent de l’1 al 23 d’agost, coincidint amb l’obertura nocturna del museu, i es podrà adquirir a través del web de la Fundació Gala-Salvador Dalí.
Mariona Seguranyes ha remarcat que aquesta proposta permet "combinar tot el que és llegat patrimonial de Salvador Dalí a la ciutat de Figueres". La regidora ha destacat la importància de treballar conjuntament amb la Fundació Gala-Salvador Dalí per "crear sinergies" i situar Figueres com a "eix central" del llegat dalinià.
Fèlix Roca ha explicat que per a la Fundació és "un honor i un privilegi col·laborar amb la ciutat" i ha avançat que el Teatre-Museu Dalí de nit incorporarà novetats per fer que l’experiència dels visitants sigui "més immersiva". Roca també ha vinculat aquesta col·laboració amb la voluntat de dinamitzar l’activitat cultural, social i de restauració de la ciutat.
Figueres City Pass per visitar quatre espais culturals
La segona gran novetat és el Figueres City Pass, una entrada combinada que permetrà visitar quatre espais culturals de la ciutat: la Casa Natal Salvador Dalí, el Museu del Joguet de Catalunya, el Museu de l’Empordà i el Castell de Sant Ferran. El preu serà de 19 euros, davant dels 34 euros que costarien les entrades per separat.
El paquet es podrà comprar a través del web de la Casa Natal Salvador Dalí i donarà als visitants un marge de 30 dies per completar el recorregut pels quatre equipaments. Amb aquesta iniciativa, Figueres busca presentar una oferta més compacta i atractiva, que faciliti la descoberta del patrimoni local més enllà del Teatre-Museu Dalí.
Un bus llançadora fins al Castell de Sant Ferran
Una altra de les mesures destacades és la posada en marxa del Bus Castell, un minibús llançadora que unirà la Rambla amb el Castell de Sant Ferran del 20 de juliol al 23 d’agost. El servei funcionarà en doble sentit, entre les 11 hores i les 17 hores, i tindrà un preu de 0,50 euros per trajecte.
El bitllet serà gratuït per als usuaris de la T-Menors, la T-social reduïda i la T-estudiant. La iniciativa vol facilitar l’accés a la fortalesa, situada a 1,5 quilòmetres del centre i amb un recorregut de pujada, especialment durant les hores de més calor. També es renovarà la retolació i la cartelleria del mirador i de l’exterior del Castell de Sant Ferran.
Més informació turística i projeccions dalinianes
Figueres també consolida el punt d’informació turística de la plaça Gala-Salvador Dalí, davant del Teatre-Museu Dalí, que es recupera per segon estiu i de manera definitiva per guanyar visibilitat i proximitat amb els visitants. La ciutat manté, a més, els punts d’atenció turística de la plaça de l’Escorxador i de l’estació de l’AVE Figueres-Vilafant.
Entre les accions que tindran continuïtat durant tot l’any també hi ha la instal·lació d’un tòtem digital de promoció turística a l’exterior de l’església de Sant Pere i les projeccions nocturnes d’obres dalinianes en façanes de la Torre Galatea, l’Escorxador i la plaça Catalunya. La instal·lació dels projectors, finançada amb fons Next Generation EU, té un cost de 51.481,13 euros, totalment subvencionats.
La programació d’estiu es completarà amb el cicle "Dalí nocturn, films surrealistes", que la Fundació Gala-Salvador Dalí, Cineclub Diòptria i Comerç Figueres dediquen enguany a David Lynch. L’acte inaugural serà el 30 de juliol, a les 20.30 hores, al pati de les Lògies del Teatre-Museu Dalí, amb una conferència del crític Quim Casas i una actuació del grup Traç. Les projeccions tindran lloc els dijous 6, 13 i 20 d’agost a la plaça Gala-Salvador Dalí.
Subscriu-te per seguir llegint
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Albert Serra: 'Aquest món no té solució i cal sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible
- El banc 'Sant-Arder' de Figueres, antigament Banc Santander
- L'edifici Jubar, el colós urbà de Figueres, afronta una rehabilitació energètica exemplar
- La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates