Acústica 2026
Sopa de Cabra, La Fúmiga i La Ludwig Band seran a l'Acústica de Figueres
La darrera setmana d'agost, la ciutat es convertirà de nou en l'epicentre de la música catalana
Nico Tomás
Sopa de Cabra, La Fúmiga, La Ludwig Band, Pastora, 31 Fam, Alosa o Fades són alguns dels artistes que actuaran a la 23a edició de l'Acústica, que se celebrarà del 27 al 30 d'agost a Figueres. El cartell, presentat aquest dimecres, barreja grans grups del moment, bandes intergeneracionals i noms de l'escena emergent en un certamen que a l'edició anterior fa aplegar més de 100.000 persones. L'obertura tindrà lloc al Teatre Jardí, on es podrà veure la producció Llach Gener 76 (Barnasants), que recupera el mític concert del cantautor empordanès al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per artistes com Gemma Humet, Joan Reig o Borja Penalba. En total hi ha programats 25 concerts en tres escenaris molt propers entre ells.
La darrera setmana d'agost la ciutat de Figueres es convertirà de nou en l'epicentre de l'Acústica, un festival de música en català i d'entrada lliure que en les últimes edicions ha acollit més de 100.000 persones. Segons el director del festival, Xavi Pascual, "Catalunya tornarà a les guitarres" amb aquest certamen, que malgrat reunir estils molt diferents, posarà l'èmfasi en el rock.
La programació de la 23a edició de l'Acústica l'obriran l'espectacle Llach Gener 76; el líder de Sangtraït, Quim Mandado, en la seva nova etapa; el grup basc Iseo & Dodosound, i DJ Alegre, un dels punxadiscos amb més projecció del moment.
Divendres serà el torn de la música d'arrel de Filomena, la guanyadora del Sona9 Cloe Riembau, el grup de rap-metal Def Con Dos, el duet de folk Alosa, la banda Buhos, el grup Pastora en el seu retorn, els valencians La Fúmiga en el seu comiat dels escenaris, els exponents del queer català Fades i el duet de guitarra i DJ Serial Killerz. El vespre de dissabte l'obrirà la companyia de música familiar País de Xauxa i acollirà grans noms com Sopa de Cabra, La Ludwig Band o 31 Fam. També actuaran la figuerenca Carlota Giró, l'empordanesa Joina, l'exconcursant d'OT Max Navarro, el grup revelació Dan Peralbo i el Comboi, la sorpresa Malifeta —integrada per membres de Zoo i Pupil·les— i el punxadiscos Mon DJ.
Diumenge tancaran la 23a edició de l'Acústica Figueres el grup Locomía en la seva segona etapa 40 anys després i, com ja és habitual, l'orquestra Di-versiones, que busca tornar a omplir la Rambla de gom a gom.
Més suport de les administracions
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha destacat que fa anys que l'Ajuntament i l'organització del festival "treballen còmodament plegats", encara que no hagin estat "fàcils". "Treballem en la mateixa direcció", ha celebrat Masquef, que ha reivindicat que "els que som de Figueres no podem entendre la ciutat sense aquesta festa major de final d'estiu".
D'altra banda, també ha destacat que el festival sigui en català i 100% gratuït, perquè "l'aposta per la cultura és una aposta per una societat més justa, lliure i equànime". Ha admès que li agradaria tenir més suport de la resta d'administracions, a les quals ha demanat anar "alineats".
Got solidari
Més enllà de l'oferta musical, la cita desplegarà tot un seguit d'activitats paral·leles als museus de la ciutat, com el Museu del Joguet, el Museu Dalí o l'Acustiqueta per als més petits al Museu de l'Empordà. A més, es manté el got solidari, la recaptació del qual es destina a un projecte social. En aquesta edició, els diners aniran a l'Associació Contra el Càncer de Figueres.
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