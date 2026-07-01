Acció solidària
Impulsen una recollida de material a Figueres per ajudar el poble de Veneçuela
També s'ha convocat una concentració de suport aquest dijous a la plaça de l’Ajuntament
La comunitat veneçolana de Figueres ha posat en marxa una recollida de material per ajudar les persones afectades pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela, amb més de 1.700 víctimes.
La recollida es duu a terme a través de les persones que regenten la botiga Llooly Soft Figueres, situada al carrer Caamaño. Tot el material recollit es canalitzarà mitjançant una ONG, que s’encarregarà de fer-lo arribar a les zones afectades.
Concentració de suport i record
D'altra banda, l’Ajuntament de Figueres també ha convocat una concentració de suport i record aquest dijous, 2 de juliol, a les 18 hores, a la plaça de l’Ajuntament.
Des del consistori han expressat el seu suport i solidaritat amb el poble de Veneçuela i amb totes les famílies que estan patint les conseqüències d’aquesta tragèdia.
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