Formació professional
Els cicles sanitaris del Deulofeu de Figueres són un model d’èxit amb més demanda que places
L’Institut ha celebrat els vint anys de Cures Auxiliars d’Infermeria i els deu de Farmàcia i Parafarmàcia amb la voluntat d’ampliar l’oferta formativa en un sector estratègic per a la ciutat
L’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres ha consolidat la seva família de formació professional sanitària com un dels grans actius educatius del centre i com un model d’èxit a la ciutat. La demanda dels cicles sanitaris supera actualment l’oferta disponible, fins al punt que aquest curs 2025-2026 el centre ha ampliat el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria de dos a tres grups, passant de 60 a 90 places, però continua mantenint alumnes en llista d’espera.
Aquest creixement reforça el paper del Deulofeu com a centre de referència en la formació de futurs professionals de la salut a Figueres i a l’Alt Empordà. El centre ofereix actualment tres cicles de la família sanitària: el Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria, el Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia i el Grau Superior de Dietètica. La voluntat de l’institut és continuar creixent en aquest àmbit i, de fet, aquest curs va presentar el projecte per acollir el Grau Superior de Laboratori Clínic i Biomèdic, tot i que finalment no li ha estat assignat.
Una aposta transformadora
La força d’aquesta oferta formativa s’ha visualitzat en l’acte recent celebrat a l’auditori de Caputxins, on l’Institut Alexandre Deulofeu va commemorar el 20è aniversari del cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria i el 10è aniversari del cicle de Farmàcia i Parafarmàcia. La celebració, sota els lemes 20 anys cuidant i 10 anys formulant futur, va servir per posar en valor dues trajectòries que han convertit la formació sanitària en un dels trets diferencials del centre.
La directora de l’institut, Anna Morillas, va reivindicar el paper de la Formació Professional i va situar aquests estudis com una opció de prestigi i de futur. "La Formació Professional ja no és una alternativa, sinó una primera opció d’excel·lència", va afirmar durant el seu discurs. Morillas també va remarcar que l’obertura de la família de Sanitat va suposar per al Deulofeu "un canvi de rumb en positiu, un impuls d’energia i una obertura definitiva a l’entorn laboral".
L’èxit de la branca sanitària es mesura, sobretot, en la resposta de l’alumnat. "L’elevadíssim nombre de preinscripcions que rebem cada curs n’és la millor prova", va subratllar la directora. En aquest sentit, va recordar que l’ampliació d’un tercer grup de Cures Auxiliars d’Infermeria no ha estat suficient per absorbir tota la demanda: "Tot i aquesta ampliació, seguim tenint llista d’espera. Això prova que hi ha ganes de lliurar-se a aquesta professió, i, per tant, hi ha camí per recórrer".
El valor afegit de l’Hospital
Un dels elements que expliquen la singularitat del model del Deulofeu és la seva connexió directa amb la Fundació Salut Empordà i l’Hospital de Figueres, situat just davant de l’institut. Aquest vincle permet que l’alumnat de Cures Auxiliars d’Infermeria rebi formació directa de professionals sanitaris a les mateixes instal·lacions hospitalàries, una oportunitat que reforça la dimensió pràctica dels estudis i acosta els joves al seu futur entorn laboral.
Morillas va defensar aquesta aliança com un factor clau de qualitat. Segons va dir, la vinculació amb la Fundació Salut Empordà dona a la formació "un valor afegit i un plus de realisme i excel·lència mèdica inimaginable en altres entorns". Per això, va reclamar que aquesta col·laboració tingui estabilitat jurídica i de futur, perquè "garantir aquesta col·laboració és garantir la millor formació pels professionals de la salut de la nostra ciutat i comarca".
La directora també va posar en valor la feina del professorat del Departament de Sanitat, que va definir com un equip "lliurat, vocacional i exigent". El centre forma part, a més, del Projecte de Qualitat i Millora Contínua amb certificació ISO 9001, un element que reforça la professionalització i el seguiment dels processos formatius.
L’Institut Alexandre Deulofeu va obrir portes el curs 1978-1979 com a centre de BUP i COU i actualment és un dels cinc instituts públics de secundària de Figueres. Compta amb prop de 1.000 alumnes i gairebé 100 professors, amb una oferta que inclou ESO, batxillerats de diverses modalitats i una Formació Professional sanitària que ha anat guanyant pes fins a convertir-se en un dels pilars del projecte educatiu.
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