Terratrèmols
La solidaritat amb la tragèdia de la Guaira ressona a Figueres a través del seu exrector Mn. Emili Galán
El capellà figuerenc, missioner durant 33 anys a la parròquia de Veneçuela, ha presidit l’homilia de la Festa de Sant Pere i ha demanat ajuda per als afectats pels terratrèmols
"Estem molt commoguts per la pèrdua de tantes vides, moltes d'elles d'amics i feligresos que coneixíem molt bé", diu el sacerdot que va ser ordenat allà el 1991
La festa de Sant Pere de Figueres ha tingut aquest dilluns un accent especialment emotiu i solidari. Mossèn Emili Galán, fill de la ciutat i rector durant 33 anys de la parròquia de la Guaira, a Veneçuela, ha estat l’encarregat de pronunciar l’homilia de la missa solemne del patró, convidat per mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de Sant Pere i arxiprest de l’Alt Empordà interior. El celebrant ha convertit el seu retorn a Figueres en una crida espiritual i humana davant la tragèdia causada pels terratrèmols que han sacsejat la Guaira, una de les zones més afectades del desastre a Veneçuela. La recaptació de la missa s’ha destinat als damnificats.
Galán, que va ser ordenat sacerdot a la Guaira fa 35 anys i que des de fa dos anys ha tornat a la diòcesi de Girona, on actualment és rector de Palamós, Sant Antoni de Calonge i altres parròquies del Baix Empordà, ha començat l’homilia recordant el seu lligam amb Figueres. "Aquí vaig néixer i aquí hi tinc els meus germans", ha dit, abans d’admetre que tornar a la ciutat per celebrar Sant Pere "remou el més profund" del seu ésser.
El capellà ha vinculat la solemnitat del patró amb la seva pròpia trajectòria sacerdotal. "Fa exactament 35 anys, en aquesta mateixa festa de Sant Pere, vaig rebre l’ordenació sacerdotal a la Guaira", ha recordat. Però el centre del seu missatge no ha estat la commemoració personal, sinó el dolor que li arriba "des de l’altre costat del cel", després de veure devastada la ciutat veneçolana on va exercir bona part del seu ministeri.
"Vaig passar 33 anys de la meva vida com a missioner a la Guaira", ha explicat Galán davant els fidels. Amb la veu marcada per l’emoció, ha parlat d’una comunitat que també té Sant Pere com a patró i que ara viu "dies verdaderament horrorosos i tràgics". Segons les darreres informacions internacionals, els terratrèmols han deixat un balanç de més d'un miler de víctimes mortals i milers de persones afectades, amb La Guaira com un dels epicentres de la destrucció.
L’homilia ha tingut un dels moments més colpidors quan mossèn Emili ha relatat que entre les víctimes hi ha persones vinculades a la parròquia que ell havia servit. "Persones amb rostre i nom", ha afirmat. També ha explicat que ha pogut veure imatges de la seva antiga parròquia, greument afectada pels esfondraments. "Amb el cor encongit he vist les imatges de la que va ser la meva última parròquia abans de retornar a la diòcesi de Girona", ha expressat.
Una crida a la pregària i a la solidaritat
El missatge religiós de Galán ha girat al voltant de la figura de Sant Pere, presentat no com un home perfecte, sinó com algú capaç d’aixecar-se després de la por i la feblesa. "El que fa gran Sant Pere no és el fet de no haver caigut mai, sinó la seva capacitat d’aixecar-se i tornar a mirar Jesús", ha remarcat. A partir d’aquesta imatge, ha demanat als fidels que no es tanquin en la commoció, sinó que converteixin la festa en una resposta de fe i de caritat.
"La nostra comunitat de Figueres ha de ser aquesta Església que prega sense parar pels germans que pateixen a la Guaira", ha dit. També ha subratllat que la pregària "travessa els murs del món" i pot esdevenir una forma de proximitat amb els qui han perdut familiars, casa o comunitat. En aquest sentit, la missa ha assumit una dimensió solidària concreta: la col·lecta s’ha destinat als afectats per la catàstrofe.
El celebrant ha fet servir la metàfora de la roca, pròpia de la festa de Sant Pere, per contraposar la fragilitat dels edificis amb la força de la comunitat creient. "Els edificis de pedra de les nostres ciutats poden començar a ensorrar-se", ha dit, en referència a la destrucció viscuda a Veneçuela, però ha afegit que "l’Església viva que som nosaltres no es destrueix".
Presència institucional
La missa solemne ha comptat amb la participació de diversos capellans i diaques de la diòcesi de Girona i amb la presència de l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i diversos regidors. En acabar la celebració, els representants municipals han compartit les preocupacions expressades per mossèn Emili Galán i han mostrat la solidaritat de la ciutat amb els afectats pels terratrèmols de la Guaira. "Estem molt commoguts per la pèrdua de tantes vides, moltes d'elles d'amics i feligresos que coneixíem molt bé", ha explicat durant la trobada.
La celebració de Sant Pere, patró de Figueres, ha quedat així marcada per una doble dimensió: la festa local i el record d’una comunitat llunyana però estretament vinculada al testimoni d’un capellà figuerenc. "Aprenguem de Sant Pere a ser sincers amb el Senyor i a no rendir-nos mai davant les dificultats", ha conclòs Galán, abans de demanar que la caritat sigui la resposta de Figueres davant el dolor de la Guaira.
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