Tradicions
Jana Illa i Oriol Mención, nova pubilla i nou hereu de Figueres en el marc de la Festa de Sant Pere
La Rambla ha acollit l’acte de proclamació i comiat del pubillatge, en una tarda festiva que també ha inclòs una trobada d’esbarts veterans i una cercavila amb gegants
Figueres ja té nous representants del pubillatge. En el marc de les festes de Sant Pere, aquest dissabte s’ha celebrat a la Rambla l’acte d’elecció i proclamació dels joves que representaran la ciutat durant el pròxim any en els actes vinculats a aquesta tradició popular catalana. Jana Illa ha estat escollida nova pubilla de Figueres, mentre que Oriol Mención és el nou hereu.
El relleu també ha deixat la resta de càrrecs del nou pubillatge figuerenc. Ingrid Medinilla ha estat escollida dama; Pere Alemany, fadrí; Laia Vicens, pubilleta; Roger Mayné, hereuet, i Berta Pujolar i Emily Salazar, dametes. Tots ells prendran el relleu dels representants sortints i participaran en els actes institucionals, populars i festius de la ciutat al llarg de l’any.
La proclamació s’ha fet a la Rambla, dins del programa de les festes de Sant Pere. L’acte ha servit també per acomiadar el pubillatge de l’últim any, format per Marina Xaudiera, pubilla; Katherine Martínez, dama; Cèlia Carrion, pubilleta, i Arnau Torres, hereuet. La jornada ha comptat també amb la participació de pubilles i hereus d’altres municipis, que han acompanyat el pubillatge figuerenc en una de les cites destacades del calendari festiu local.
L’acte ha estat organitzat per la secció de Pubillatge del Casino Menestral Figuerenc, amb la implicació de l’àrea de Cultura Popular de l’Ajuntament de Figueres i l'Esbart Nova Dansa, en una aposta compartida per mantenir viva una tradició molt arrelada a la cultura popular catalana.
Una tarda de tradició popular
L’elecció de la pubilla i l’hereu ha tancat una tarda marcada per la cultura popular al centre de Figueres. Abans de la proclamació, la ciutat ha programat una cercavila amb gegants i pubillatge, amb plantada de gegants i concentració del pubillatge al carrer Ample.
El programa festiu també ha inclòs la Trobada Anual d’Esbarts Veterans, celebrada a la Rambla, amb una roda d’esbarts a càrrec de l’Esbart Sant Jordi de Badalona i l’Esbart Nova Dansa de Figueres, amb l’Esbart de la Societat Coral Erato com a convidat. La jornada s’ha clos amb una actuació de Zumba Chic.
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