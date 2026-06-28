El candidat de Figueres expulsat d'Aliança Catalana per tenir una relació amb una menor: "És la història d'amor de la meva vida"
Arnau Liesa ha donat explicacions públiques després que Aliança Catalana hagi comunicat la seva expulsió com a candidat a Figueres. En un text difós aquest diumenge, Liesa centra bona part del seu relat en la relació sentimental que manté amb una exalumna menor d'edat i defensa que es tracta d’una història d’amor que, assegura, tornaria a escollir.
Liesa explica que fa uns mesos, mentre exercia de professor, va conèixer una alumna major de setze anys amb qui, amb el pas del temps, va néixer una relació personal "molt especial". Segons el seu relat, abans d’iniciar qualsevol relació sentimental va prendre la decisió de renunciar voluntàriament a la seva feina com a docent abans de començar el segon semestre.
L’excandidat d’Aliança Catalana a Figueres assegura que ho va fer perquè considerava que era "l’única manera d’actuar amb coherència, responsabilitat i respecte cap a totes les parts". Liesa afirma que des de finals de gener mantenen una relació sentimental que ha estat pública i coneguda en el seu entorn personal.
En el comunicat, Arnau Liesa defineix aquesta relació com "una història d’amor" i hi insisteix amb una frase especialment significativa: "És la història d’amor de la meva vida". També defensa que, malgrat tot el que ha comportat, tornaria a escollir aquesta relació "sense dubtar-ho".
Liesa admet, això sí, que va cometre un error en no posar aquesta situació en coneixement del partit. Segons explica, no va valorar prou que la circumstància podia acabar afectant la imatge pública d’Aliança Catalana i generar un perjudici a l’organització. Per aquest motiu, diu que assumeix plenament la seva responsabilitat i presenta la dimissió de la candidatura de Figueres i de tots els càrrecs orgànics que ocupava dins la formació.
L’excandidat afirma que pren aquesta decisió amb tristesa, però també amb el convenciment que és la correcta per evitar qualsevol perjudici al partit i a les persones que hi treballen. En el tram final del comunicat, agraeix la confiança dels companys i militants i assegura que continuarà estimant Catalunya i defensant els mateixos ideals, encara que a partir d’ara ho faci fora de qualsevol responsabilitat orgànica.
Liesa tanca el text reafirmant-se en la seva decisió personal: si hagués de tornar a triar entre aquesta història d’amor i qualsevol altra circumstància de la seva vida, diu que tornaria a prendre "exactament la mateixa decisió".
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