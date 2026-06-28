Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Jordi Jaume100 kg marihuana FigueresPla contraincendis MugaLaura AutonellPaco Pérez
instagramlinkedin

Eleccions municipals 2027

Aliança Catalana expulsa Arnau Liesa, candidat a les municipals a Figueres

El partit l'aparta per "una situació personal incompatible amb els principis fundacionals que inspiren el projecte"

Arnau Liesa, candidat d'Aliança Catalana a Figueres per a les eleccions municipals del 2027

Arnau Liesa, candidat d'Aliança Catalana a Figueres per a les eleccions municipals del 2027 / Santi Coll

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Figueres

Aliança Catalana ha expulsat del partit qui havia de ser el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa. Aliança ha expressat en un comunicat que el seu Comitè de Govern l'aparta per “una situació personal que no va ser posada en coneixement del partit i que és incompatible amb els principis fundacionals que inspiren el projecte”.

El partit afegeix que, en comunicar la decisió a Liesa, aquest s'ha desvinculat voluntàriament de l'entitat. L'executiva d'Aliança Catalana, que s'ha reunit aquest diumenge al matí a Ripoll, també avança que ara buscarà “una candidatura sòlida i honesta” com a alternativa a Arnau Liesa.

Notícies relacionades i més

Liesa, nascut a Vilanova i la Geltrú i resident a Figueres, havia estat anunciat com a candidat d'Aliança feia poc més de dos mesos i aquesta mateixa setmana s'havia anunciat la seva incorporació al CF Peralada, com a coordinador de futbol base.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany
  2. Jorge Branger, sobre l’habitatge: 'Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res
  3. Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
  4. Carmen, la madrilenya que va arribar a Castelló d'Empúries per cuidar la filla malalta que ha emocionat Quim Masferrer: 'La gent és molt bona
  5. Alerten que un veí de Saus bloqueja dos camins d'ús públic: 'Si hi hagués un foc, els bombers s'ho trobarien tallat
  6. Aquesta és la programació de les Festes de Sant Pere de Figueres 2026
  7. Mor el conductor d’un camió en un accident a l’AP-7 i hi ha 9 quilòmetres cua en direcció l
  8. La importància de llegir en paper

Aliança Catalana expulsa Arnau Liesa, candidat a les municipals a Figueres

Aliança Catalana expulsa Arnau Liesa, candidat a les municipals a Figueres

EN IMATGES | Pelukass i Dj Sendo allarguen la nit figuerenca de les Festes de Sant Pere

EN IMATGES | Pelukass i Dj Sendo allarguen la nit figuerenca de les Festes de Sant Pere

Jana Illa i Oriol Mención, nova pubilla i nou hereu de Figueres en el marc de la Festa de Sant Pere

Jana Illa i Oriol Mención, nova pubilla i nou hereu de Figueres en el marc de la Festa de Sant Pere

EN IMATGES | Figueres proclama vuit nous membres del pubillatge durant les Festes de Sant Pere

EN IMATGES | Figueres proclama vuit nous membres del pubillatge durant les Festes de Sant Pere

Bárbara, xilena a Catalunya: "Em sento discriminada quan no em parlen en català; hi ha una idea de respecte mal entesa"

Bárbara, xilena a Catalunya: "Em sento discriminada quan no em parlen en català; hi ha una idea de respecte mal entesa"

El pont de fusta de la Muga a Empuriabrava guanya importància estratègica amb el tancament del pas dels Griells

El pont de fusta de la Muga a Empuriabrava guanya importància estratègica amb el tancament del pas dels Griells

Quan les bruixes les pintàvem de dol

Quan les bruixes les pintàvem de dol

El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol

El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol
Tracking Pixel Contents