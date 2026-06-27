Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà per obres durant tot el cap de setmana
Hi haurà autobusos directes entre la capital altempordanesa i Girona i d'altres amb parades a estacions intermèdies
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Flaçà
Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera. Els trens amb origen Barcelona circularan amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi haurà autobusos que connectaran amb Figueres i faran parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi haurà un bus directe que connectarà Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es mantindrà la circulació habitual ferroviària.
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