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Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà per obres durant tot el cap de setmana

Hi haurà autobusos directes entre la capital altempordanesa i Girona i d'altres amb parades a estacions intermèdies

Un tren de rodalies surt de l'estació de Flaçà, en una imatge d'arxiu

Un tren de rodalies surt de l'estació de Flaçà, en una imatge d'arxiu / Aleix Freixas (ACN)

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ACN

Flaçà

Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera. Els trens amb origen Barcelona circularan amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi haurà autobusos que connectaran amb Figueres i faran parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi haurà un bus directe que connectarà Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es mantindrà la circulació habitual ferroviària.

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