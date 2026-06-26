Urbanisme
Figueres activa el desenvolupament del sector industrial nord gràcies al nou POUM
L’Ajuntament ha informat els propietaris dels terrenys de l’avanç del pla parcial, un pas previ per ordenar una gran àrea d’activitat econòmica al nord de la ciutat
L’Ajuntament de Figueres ha informat que ha posat en coneixement dels propietaris dels terrenys l’Avanç del Pla Parcial Urbanístic del sector Industrial Nord, conegut com a SUDi 2, previst al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Figueres. L’activació d’aquest àmbit és possible gràcies al nou POUM aprovat el 2023, que va fixar les bases urbanístiques per impulsar nous sectors d’activitat econòmica. El moviment representa un pas endavant per a la ciutat, ja que obre el camí per desenvolupar nou sòl industrial i terciari en una zona estratègica del terme municipal.
El pla parcial és necessari per fer possible el desenvolupament industrial al nord de Figueres, a l’entorn de les indústries ja existents, i per fer-lo compatible amb la concreció dels futurs enllaços viaris del sector. També preveu la reserva d’espais per a equipaments de serveis tècnics, vinculats a la necessitat d’instal·lar una nova depuradora, d’acord amb el Pla Director de Figueres de Serveis.
L’àmbit del sector té una superfície total de 280.438,04 metres quadrats i un sostre màxim previst de 185.080,11 metres quadrats. Els usos principals seran industrials i terciaris, tot i que el planejament també admet usos comercials compatibles. Actualment, en aquest entorn hi ha ubicada l’empresa Mineralia, dedicada a l’extracció i micronització de minerals per a la indústria.
Ordenar un nou sector estratègic
Els objectius de l’Avanç de Pla són posar sobre la taula dos criteris bàsics d’ordenació. D’una banda, establir els criteris d’ordenació conjunta del sector industrial, definint la regulació dels sòls amb aprofitament privat i dels sistemes públics que han de permetre el seu desenvolupament. De l’altra, proposar peces de sòl edificable aptes per acollir un model industrial coherent.
A partir d’aquest avanç, el següent pas serà l’encàrrec de la redacció del Pla Parcial Urbanístic, que haurà de definir l’ordenació detallada del sector i permetre’n la reparcel·lació i la posterior urbanització. El POUM estableix que la modalitat de gestió urbanística de l’Industrial Nord és la cooperació, fet que situa l’Ajuntament de Figueres com l’administració encarregada d’impulsar el desenvolupament urbanístic.
Dos nous giratoris a l’N-IIa
El projecte també inclouria la construcció de dos giratoris a l’N-IIa, una actuació vinculada a la millora dels accessos i de la mobilitat en aquest sector nord de la ciutat. Aquesta connexió viària és un dels elements clau per fer viable el creixement de l’àmbit i facilitar la implantació de noves activitats econòmiques.
Amb l’Avanç i el proper encàrrec de la redacció del Pla Parcial Industrial Nord, Figueres inicia el procés per dotar-se de nou sòl industrial, una de les línies estratègiques municipals per diversificar l’estructura econòmica local. L’objectiu és impulsar tant el sector nord com el sud de la ciutat per atraure la implantació d’empreses i indústries, aprofitant la posició geoestratègica de Figueres i les futures connexions que s’estan desenvolupant.
Aquest nou àmbit industrial s’emmarca, per tant, en un horitzó de noves oportunitats econòmiques per a Figueres i la seva àrea urbana, en un moment en què les infraestructures i la planificació urbanística poden reforçar el paper de la ciutat com a pol d’activitat al nord de Catalunya.
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