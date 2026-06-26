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Educació

Un centenar de mestres recorren Figueres amb una cursa d'orientació pel 150è aniversari de la ciutat

La cursa d’orientació, amb sortida i arribada a l’escola Josep Pallach, ha servit per conèixer espais emblemàtics i reforçar els vincles de la comunitat educativa

Un centenar de mestres recorren Figueres amb una cursa d'orientació pel 150è aniversari de la ciutat

Un centenar de mestres recorren Figueres amb una cursa d'orientació pel 150è aniversari de la ciutat

Santi Coll

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Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Un centenar de mestres de Figueres han participat aquest divendres, 26 de juny, en una cursa d’orientació pels carrers de la ciutat, organitzada coincidint amb el 150è aniversari de la concessió del títol de ciutat. L’activitat, plantejada en format de gincana, ha tingut sortida i arribada a l’escola Josep Pallach i ha permès als docents recórrer nombrosos punts emblemàtics de Figueres mentre descobrien aspectes de la seva història i del seu patrimoni.

El punt d'arribada amb la taula de control de la gincana

El punt d'arribada amb la taula de control de la gincana / Santi Coll

La prova s’ha desenvolupat entre les 9 i les 13 hores i ha combinat orientació, joc i coneixement de l’entorn urbà. Els participants han hagut de localitzar diferents fites exteriors repartides per la ciutat, algunes situades en espais de titularitat municipal, com l’Ajuntament de Figueres, el Teatre Municipal, la Biblioteca, el castell de Sant Ferran o el refugi de la plaça del Gra. En cada punt, els equips trobaven un codi QR amb una pregunta que havien de respondre telemàticament per avançar en el recorregut.

Una activitat per fer ciutat

Més enllà del vessant lúdic, la iniciativa ha tingut també una clara voluntat pedagògica i de cohesió. La gincana ha servit per enfortir les relacions entre els professionals de la comunitat educativa figuerenca i, alhora, per ajudar aquells mestres que treballen a la ciutat però que no hi viuen a conèixer millor Figueres, els seus espais de referència i alguns dels episodis que formen part de la seva memòria col·lectiva.

Els participants han hagut de suar per a cobrir la prova

Els participants han hagut de suar per a cobrir la prova / Organització

L’activitat ha comptat amb el suport i l’assessorament de la regidoria de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Figueres, en el marc dels actes vinculats a la commemoració dels 150 anys de ciutat.

Un dels equips dins del refugi de la plaça del Gra

Un dels equips dins del refugi de la plaça del Gra / Organització

El plantejament de la cursa ha permès unir descoberta patrimonial, treball en equip i participació activa, amb un format dinàmic i pensat especialment per a un col·lectiu acostumat a fer de l’aprenentatge una experiència compartida.

Premis al pati de l’escola Josep Pallach

La jornada ha acabat al migdia al pati de l’escola Josep Pallach, on s’ha celebrat l’acte de lliurament dels premis als equips guanyadors.

Els equips guanyadors amb els regidors i els organitzadors

Els equips guanyadors amb els regidors i els organitzadors / Santi Coll

En total, hi han participat 21 equips. El primer premi ha estat per a No map, no problem, del Josep Pallach, amb 499 punts; el segon lloc ha correspost a l’equip Pous, del Josep Pous i Pagès, amb 489 punts, i el podi l’ha completat Cusí on fire, del Joaquim Cusí, amb 466 punts.

L'equip guanyador de l'escola Josep Pallach

L'equip guanyador de l'escola Josep Pallach / Santi Coll

En el lliurament de premis hi han assistit el regidor de Memòria Històrica, Josep Maria Bernils; el regidor de Promoció Econòmica, Manel Rodríguez, i la directora de l’escola Josep Pallach, Carme Punset.

L'equip del Josep Pous i Pagès ha quedat en segon lloc

L'equip del Josep Pous i Pagès ha quedat en segon lloc / Santi Coll

L’acte ha posat el punt final a una matinal pensada per compartir experiències, fer xarxa entre centres i redescobrir Figueres des d’una mirada educativa.

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El Cusí ha ocupat el tercer lloc del podi

El Cusí ha ocupat el tercer lloc del podi / Santi Coll

Amb aquesta cursa d’orientació, els mestres han convertit Figueres en una aula oberta i han reivindicat la ciutat com un espai de descoberta, convivència i aprenentatge. La commemoració del 150è aniversari ha trobat així una manera participativa i festiva d’acostar la història local als professionals que, cada dia, formen les noves generacions des de les escoles.

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