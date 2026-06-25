Retiren elements que amenaçaven de caure d'una façana en un edifici de Figueres
Els Bombers han tret sis peces de porcellana
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Figueres
Els Bombers de la Generalitat han treballat en les últimes hores en un sanejament de façana a Figueres després que elements d'un edifici carrer de la Barceloneta de Figueres amenacés de caure a la via pública.
Segons informen els Bombers, una dotació es va desplaçar fins al lloc i va retirar sis peces de porcellana que amenaçaven de desprendre’s arran d’un problema amb la junta de dilatació de l’edifici.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les vaques de Setcases 'arrasen' la vinya formativa de Llançà
- Mor el conductor d’un camió en un accident a l’AP-7 i hi ha 9 quilòmetres cua en direcció l
- Un lloc de pas a l'Empordà convertit en un imant del turisme de compres
- El nou Estany de la Vila de Castelló d’Empúries: un projecte ambiental per redescobrir el patrimoni natural
- Construiran una papallona gegant per crear un espai de biodiversitat viva a l'Empordà
- Els jubilats no hauran de declarar l’IRPF si la seva pensió no supera el límit establert
- El Parc Agrari de l’Alt Empordà
- MAPA | Figueres activa 14 refugis climàtics per fer front a les altes temperatures aquest estiu