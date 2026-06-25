Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Jordi Jaume100 kg marihuana FigueresPla contraincendis MugaLaura AutonellPaco Pérez
instagramlinkedin

Retiren elements que amenaçaven de caure d'una façana en un edifici de Figueres

Els Bombers han tret sis peces de porcellana

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eva Batlle

Figueres

Els Bombers de la Generalitat han treballat en les últimes hores en un sanejament de façana a Figueres després que elements d'un edifici carrer de la Barceloneta de Figueres amenacés de caure a la via pública.

Segons informen els Bombers, una dotació es va desplaçar fins al lloc i va retirar sis peces de porcellana que amenaçaven de desprendre’s arran d’un problema amb la junta de dilatació de l’edifici.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents