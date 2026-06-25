El CEBA organitza el 26 de juny una nova trobada emprenedora per compartir experiències i seguir l’evolució de projectes
La trobada se celebrarà el 26 de juny, de 17 a 19 h, a la seu del CEBA, a la ronda Sud, 3 de Figueres
El Centre Empresarial i de Benestar de l’Alt Empordà (CEBA) celebrarà aquest divendres, 26 de juny, una nova Trobada Emprenedora de Seguiment de Projectes, una sessió pensada per reunir emprenedors, empresaris i professionals en un espai d’intercanvi d’experiències, aprenentatge i connexió empresarial.
L’objectiu de la sessió és donar continuïtat a diferents iniciatives empresarials, compartir l’evolució de projectes en marxa i generar un entorn on els participants puguin aprendre a partir de reptes reals viscuts per altres emprenedors.
En aquesta nova edició, els assistents podran conèixer l’evolució del projecte d’Arnau Triola i descobrir una nova iniciativa empresarial: Òptim Assessors. La sessió permetrà analitzar de prop el recorregut d’aquests projectes, els passos fets fins ara i els aprenentatges que poden ser útils per a altres professionals que es troben en fases similars del seu camí emprenedor.
La trobada també servirà per presentar Sílvia Sabrià com a nova col·laboradora de l’ecosistema CEBA. Sabrià és inventora, cofundadora de Clyype, fundadora del grup Tick Translation i mentora. La seva trajectòria en els àmbits de l’emprenedoria, la innovació i el creixement empresarial aportarà una nova mirada a la comunitat emprenedora vinculada al centre.
Més enllà de la presentació de projectes concrets, aquestes trobades volen ser un punt de trobada per obtenir idees, detectar errors i encerts d’altres emprenedors, contrastar punts de vista i trobar solucions aplicables als propis negocis. El CEBA reforça així la seva voluntat d’acompanyar el teixit emprenedor del territori i fomentar la col·laboració entre professionals.
La Trobada Emprenedora de Seguiment de Projectes se celebrarà el 26 de juny, de 17 a 19 hores, a la seu del CEBA, a a la ronda Sud, 3 de Figueres. Us podeu inscriure en aquest enllaç.
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