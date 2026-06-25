Festes de Sant Pere
Aquesta és la programació de les Festes de Sant Pere de Figueres 2026
La celebració té lloc del 26 al 29 de juny amb una trentena d’activitats, concerts, cultura popular i novetats com un tobogan aquàtic gegant a la pujada del Castell i una encesa d’espelmes a l'església de Sant Pere
Aquest divendres, 26 de juny, comencen les Festes de Sant Pere a Figueres, una celebració que s'allargarà fins al dilluns 29 de juny i que enguany ha programat una trentena d'activitats repartides per la ciutat. La programació combinarà cultura popular, concerts i actes tradicionals, i incorporarà dues novetats: un tobogan aquàtic gegant de 75 metres a la pujada del Castell i una encesa d’espelmes a l’església de Sant Pere. La festa mantindrà cites com la cercavila nocturna, la diada castellera, la trobada d’esbarts, l’elecció de la pubilla i l’hereu, l’ofici solemne i el repic de campanes. També hi haurà concerts a la plaça Catalunya i portes obertes a la Casa Natal Salvador Dalí i al Museu del Joguet. Aquesta és la programació completa:
DIVENDRES 26 DE JUNY
TOBOGAN AQUÀTIC GEGANT
- 17 a 20 h – Pujada del Castell (davant la Torre Galatea).
- Entrada gratuïta amb tiquet, que es pot aconseguir en establiments adherits a Comerç Figueres a partir del 22 de juny.
CONCERT DE SANT PERE
- 19 h – Cercle Sport Figuerenc (C/ Monturiol, 3).
- Amb Combo Casino del Casino Menestral Figuerenc.
- 10 euros (7 euros socis del Casino Menestral i del Cercle Sport).
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc i Cercle Sport Figuerenc.
OBRA DE TEATRE
- 20 h – Espai Cívic Teatre Bon Pastor (C/ Dr. Barraquer, 4).
- Estrena de l’obra de teatre Sopars a Venècia, a càrrec del taller de teatre del Bon Pastor i dirigida per Pep Puig.
- Entrada gratuïta.
- Organitza: Espai Cívic Teatre Bon Pastor i Ajuntament de Figueres.
ENCESA D’ESPELMES A L’ESGLÉSIA DE SANT PERE
- 21.30 h a 23.30 h – Església de Sant Pere.
- Dins dels actes de la "Nit de les esglésies", organitzada per Catalonia Sacra, hi haurà una encesa d’espelmes a l’interior de l’església de Sant Pere.
- Hi col·laboren els Amics de Sant Pere.
NITS DE CONCERTS
- 23 a 3 h – Plaça Catalunya.
- Dj Alegre (23 a 1 h).
- Dj Capde (1 a 3 h).
DISSABTE 27 DE JUNY
SHOWCOOKING AL MERCAT DE FIGUERES
- 10 a 11.30 h – Plaça Catalunya (a l’altell, al Balcó del Mercat).
- Taller d'entrants freds: carpaccio de síndria, caneló de carbassó i Vitel Toné, plat de la gastronomia italiana de vedella freda amb salsa cremosa.
- A càrrec del restaurant El Portal de Bàscara i a través del col·lectiu gastronòmic empordanès La Cuina del Vent.
- Activitat gratuïta amb aforament limitat a 25 persones.
- Preinscripció a www.figueres.cat/actualitat i aquí.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i La Cuina del Vent.
VISITA A LA RESIDÈNCIA DEL GOVERNADOR DEL CASTELL DE SANT FERRAN
- 10 i 12 h – Castell de Sant Ferran.
- Descobreix la vida entre murs però amb privilegis.
- Endinsa’t a la Casa del Governador del Castell de Sant Ferran amb una visita guiada que et revela com es vivia el poder dins la gran fortalesa.
- Una altra mirada al castell, més íntima i sorprenent.
- 10 euros.
- Cal inscripció prèvia a www.castelldesantferran.cat.
- Organitza: Castell de Sant Ferran.
VISITA AL PENAL DEL CASTELL DE SANT FERRAN
- 11 i 13 h – Castell de Sant Ferran.
- Descobreix l'interior del penal civil del Castell de Sant Ferran en una visita guiada única que et porta als racons més desconeguts de la fortalesa.
- Passadissos tancats al públic, un viatge colpidor al passat del Castell.
- Una experiència intensa, històrica i plena de memòria.
- 10 euros.
- Cal inscripció prèvia a www.castelldesantferran.cat.
- Organitza: Castell de Sant Ferran.
TROBADA ANUAL D’ESBARTS VETERANS
- 17 h – Rambla.
- Roda d’Esbarts a càrrec de l'Esbart Sant Jordi de Badalona i l'Esbart Nova Dansa de Figueres, i amb l'Esbart de la Societat Coral Erato com a convidat.
- Es clourà amb una actuació de Zumba Chic.
- Organitza: Esbart Nova Dansa del Casino Menestral Figuerenc.
CERCAVILA AMB GEGANTS I PUBILLATGE
- A partir de les 17 h – C/ Ample.
- A les 17 h, concentració del pubillatge i plantada de gegants al carrer Ample.
- A les 17.30 h, inici de la cercavila conjunta: C/ Ample, C/ Peralada, plaça de l’Ajuntament, C/ Girona i finalització a la Rambla.
- Un cop finalitzi, s’iniciarà l’acte de proclamació i comiat del pubillatge, a la Rambla.
PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE
- 18.30 h – Rambla.
- Acte de proclamació i comiat del pubillatge de Figueres.
- Durant aquest acte, es fa el relleu de la pubilla, l'hereu, la dama, l'hereuet i la pubilleta de la ciutat.
- Fa un any, van ser escollits Marina Xaudiera –pubilla–, Katherine Martínez –dama–, Cèlia Carrion –pubilleta– i Arnau Torres –hereuet–.
- Organitza: Pubillatge Figueres del Casino Menestral Figuerenc.
CONCERT CORAL
- 18 h – Asil Vilallonga (església de la Mare de Déu dels Desemparats).
- Amb Orfeó de la Jonquera i Polifònica de Figueres.
- Organitza: Coral Polifònica de Figueres.
DEBAT SOBRE JOVENTUT, CONCURS DE FLAMS I DJ
- 19 a 00 h – Rambla Nova.
- Les JERC Figueres organitzen el debat "Joventut, oci i llengua".
- En aquest acte (19 h), diverses persones vinculades al món associatiu i juvenil compartiran reflexions sobre els reptes i les oportunitats que tenen els joves avui, la importància d'un oci de qualitat i el paper de la llengua catalana com a eina de cohesió i participació.
- Després dels parlaments i d'un espai obert de preguntes amb el públic, la jornada continuarà amb un concurs de menjar flams (20.30 h).
- Acabarà amb una sessió musical (22 a 00 h) a càrrec d'un dj.
- Organitza: JERC Figueres (Joventuts d'Esquerra Republicana).
CONCERT DE SARDANA CANTADA
- 20 h – Rambla.
- Amb Les Anxovetes.
- L'espectacle "Sardanes cantades" és una producció singular d’aquest grup d'havaneres femení, ideat conjuntament amb el Festival Càntut.
- Ofereix una proposta fresca on s'interpreten i es ballen sardanes amb veu cantada i lletres arranjades pel compositor Xavi Molina.
NITS DE CONCERTS
- 23 a 3 h – Plaça Catalunya.
- Pelukass, grup de versions pop-rock (23 a 1 h).
- Dj Sendo (1 a 3 h).
DIUMENGE 28 DE JUNY
VISITA A LA RESIDÈNCIA DEL GOVERNADOR DEL CASTELL DE SANT FERRAN
- 10 i 12 h – Castell de Sant Ferran.
- Descobreix la vida entre murs però amb privilegis.
- Endinsa’t a la Casa del Governador del Castell de Sant Ferran amb una visita guiada que et revela com es vivia el poder dins la gran fortalesa.
- Una altra mirada al castell, més íntima i sorprenent.
- 10 euros.
- Cal inscripció prèvia a www.castelldesantferran.cat.
- Organitza: Castell de Sant Ferran.
VISITA AL PENAL DEL CASTELL DE SANT FERRAN
- 11 i 13 h – Castell de Sant Ferran.
- Descobreix l'interior del penal civil del Castell de Sant Ferran en una visita guiada única que et porta als racons més desconeguts de la fortalesa.
- Passadissos tancats al públic, un viatge colpidor al passat del Castell.
- Una experiència intensa, històrica i plena de memòria.
- 10 euros.
- Cal inscripció prèvia a www.castelldesantferran.cat.
- Organitza: Castell de Sant Ferran.
DIADA CASTELLERA DE SANT PERE
- 11 h – Plaça Catalunya.
- Diada Castellera de Sant Pere, amb la Colla Castellera Els Esperxats de l’Estany, la Colla Castellera de l’Alt Maresme i la Selva Marítima, i amb l’amfitriona, la Colla Castellera de Figueres.
- Organitza: Colla Castellera de Figueres.
VERMUT MUSICAL
- 13 h – Plaça Catalunya.
- Concert amb l’artista empordanès Norfeu, un cop finalitzi la Diada Castellera.
- Organitza: Colla Castellera de Figueres.
CONCERT MÚSICA TRADICIONAL
- 18.30 h – Església de Sant Pere.
- A càrrec del grup Mini-Stress, amb tot el repertori del Seguici Popular de Figueres.
- Entrada gratuïta.
- Organitza: Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional, Amics de Sant Pere de Figueres i Ajuntament de Figueres.
CERCAVILA NOCTURNA "ENCESA DEL DRAC"
- 22 h – Sortida des de davant de l'Església de Sant Pere i arribada directament a la plaça de l'Ajuntament.
- La foscor cau i els diables prenen el carrer.
- Amb torxes enceses i a ritme dels tabals, el públic podrà acompanyar els diables en una petita cercavila nocturna per anar a buscar el Drac i donar-li vida amb flames i espurnes.
- Una experiència participativa, visual i emocionant que encendrà l’imaginari de petits i grans.
- Espectacle apte per a tots els públics.
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres.
NITS DE CONCERTS
- 23 a 1 h – Plaça Catalunya.
- Concert de Somboits, grup de versions.
DILLUNS 29 DE JUNY
PORTES OBERTES A LA CASA NATAL SALVADOR DALÍ
- 10 a 19 h – Casa Natal Salvador Dalí (C/ Monturiol, 6).
- Amb motiu de l’exposició del paravent de motius orientals que Salvador Dalí va pintar a principis dels anys vint del segle passat.
- El paravent ha estat adquirit i restaurat pel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que el presta a la Casa Natal Salvador Dalí.
- L’obra es pot visitar fins al 13 de setembre, en el marc de l’exposició Un somni oriental. Exotisme i modernitat en el jove Dalí.
- Entrades gratuïtes disponibles a partir del 23 de juny a les 10 h a www.casanataldali.cat i presencialment a la Casa Natal Salvador Dalí.
PORTES OBERTES AL MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA
- 10.30 a 19 h – Museu del Joguet (C/ Sant Pere, 1).
- Actualment, el Museu compta amb diferents exposicions: Escobar, animador, dedicada a Josep Escobar, un dels grans noms del còmic i pioner de l’animació a Catalunya; Un Museu d'autor, nou espai dedicat al fundador Josep Maria Joan Rosa, creador i director del Museu; De la reserva al Museu, a càrrec de Jordi Mitjà, que connecta la memòria dels joguets amb l’expressió artística contemporània; i Star Wars: La Força dels Joguets, que posa èmfasi en la creació del marxandatge que va impulsar George Lucas per promocionar el seu primer film Star Wars: Episodi IV, l'any 1977.
- Entrada lliure sense reserva prèvia.
VISITA COMENTADA EXPOSICIÓ MELI
- 12 h – Museu de l’Empordà.
- Visita comentada de l’exposició Objectiu Meli, que posa en valor l’arxiu excepcional de Melitó Casals amb imatges originals, algunes inèdites i en diferents formats.
- Unes 100.000 imatges ja han estat digitalitzades a l’estudi familiar.
- El recorregut aprofundeix en diferents dimensions l’obra de Meli, incloent-hi la seva estreta relació amb Salvador Dalí.
- La visita acaba a la Sala d’Exposicions l’Escorxador.
- Gratuït.
- Organitza: Museu de l’Empordà i Ajuntament de Figueres.
OFICI SOLEMNE
- 12 h – Església de Sant Pere.
- Amb la participació de la Coral Polifònica de Figueres.
REPIC MANUAL DE CAMPANES
- 13 h – Església de Sant Pere.
- Quan acabi la missa, repic manual de campanes a càrrec de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya i l'Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional, organitzadors de l’activitat.
CONCERT D’ORGUE
- 19 h – Església de Sant Pere.
- 8è concert d’orgue del dia de Sant Pere, a càrrec de l’organista barceloní Hèctor París.
- Organitza: Amics de Sant Pere.
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