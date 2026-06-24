Estiu 2026
MAPA | Figueres activa 14 refugis climàtics per fer front a les altes temperatures aquest estiu
La ciutat habilita espais interiors i exteriors per oferir punts de descans i hidratació durant els episodis de calor intensa
L’Ajuntament de Figueres ha activat aquest estiu un total de 14 refugis climàtics interiors i exteriors distribuïts per diferents punts de la ciutat. La mesura té com a objectiu oferir espais de confort i descans a la ciutadania durant els episodis de calor intensa i les possibles onades de calor.
Els refugis climàtics interiors habilitats són el Centre Cívic Creu de la Mà, el Centre Cívic Joaquim Xirau, la Biblioteca Fages de Climent, la seu del Consell Municipal de Vilatenim i el Museu de l'Empordà. Aquests equipaments mantenen el seu ús habitual, però també funcionen com a espais on la població es pot protegir de les temperatures elevades.
Pel que fa als espais exteriors recomanats, l’Ajuntament assenyala diversos parcs urbans, jardins i places amb ombra o fonts ornamentals. Entre aquests punts hi ha el Parc Bosc, el Parc de les Aigües, els Jardins Puig Pujades, la Font Lluminosa de la plaça del Doctor Ernest Vila, la plaça de la Palmera, la plaça de l’Estació, la plaça Josep Tarradellas, els Jardins Enric Morera i la plaça Vila d’Ordis, on s’estan ultimant els treballs dels jardins de l’antiga presó.
La ciutat també mantindrà altres mesures de prevenció davant la calor que ja s’havien aplicat en anys anteriors. Entre aquestes actuacions hi ha la instal·lació de punts d’hidratació a la via pública, concretament a la Rambla i a la plaça de l’Ajuntament, que se sumen a les fonts d’aigua potable que ja hi ha repartides per Figueres.
Horaris dels refugis interiors
El Centre Cívic Creu de la Mà, situat a la plaça Remei Bosch, obrirà al juliol de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores. A les tardes, l’horari serà dilluns, dimarts i dijous de 15 a 20 hores, i dimecres i divendres de 15 a 19 hores. Durant l’agost, l’equipament obrirà de 9 a 14 hores, excepte festius.
El Centre Cívic Joaquim Xirau, al carrer de Vilatenim, 45, estarà disponible de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i els dimecres de 9 a 20 hores, excepte festius. La Biblioteca Fages de Climent, situada a la plaça del Sol, 11, obrirà de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores i de 15.30 a 19.30 hores, excepte festius.
La seu del Consell Municipal de Vilatenim, al carrer Nou, 9, estarà oberta de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores, excepte festius, tot i que romandrà tancada del 6 al 24 de juliol. El Museu de l'Empordà, a la Rambla, 2, obrirà de dimarts a dissabte de 10 a 19 hores i diumenge de 10 a 14 hores. Els dilluns no festius estarà tancat.
Espais pensats per a la població vulnerable
Un refugi climàtic és un espai públic on la ciutadania pot resguardar-se en situacions meteorològiques extremes, especialment durant les onades de calor. Poden ser equipaments interiors, com biblioteques o centres cívics, o espais exteriors, com parcs i zones arbrades.
Aquests espais estan pensats especialment per a persones vulnerables, com nadons, gent gran, persones amb malalties cròniques o ciutadans amb menys recursos. En el cas dels refugis interiors, es recomana que mantinguin una temperatura d’uns 27 graus durant l’estiu, que siguin accessibles, que disposin de llocs per seure, aigua gratuïta per beure i condicions de seguretat per als usuaris.
L’Ajuntament recorda que els refugis climàtics no són instal·lacions assistencials, sinó espais públics que compatibilitzen el seu ús habitual amb la funció de refugi davant les altes temperatures.
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