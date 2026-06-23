Successos
Tres detinguts a Figueres per tenir 100 quilos de marihuana, una arma de foc i més de 6.000 euros
La Guàrdia Urbana va intervenir cabdells preparats per distribuir en un operatiu a l'avinguda Vilallonga
La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir tres persones divendres 19 de juny al vespre en un operatiu policial a l'avinguda Vilallonga 64-66, on es van intervenir prop de 100 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució. Els arrestats han passat aquest dilluns a disposició judicial.
Durant l'actuació, els agents també van localitzar una arma de foc llarga del calibre 12, diversa munició i més de 6.000 euros en efectiu. Segons la informació facilitada, el dispositiu va ser executat exclusivament per agents de la Guàrdia Urbana.
Operatiu a l'avinguda Vilallonga
L'actuació es va dur a terme divendres al vespre en aquest punt de Figueres i va permetre intervenir una quantitat rellevant de droga ja preparada per ser distribuïda. En concret, els agents van decomissar prop de 100 quilos de cabdells de marihuana.
L'operatiu va culminar amb la detenció de tres persones, que han passat avui a disposició judicial. A més de la droga, la policia va intervenir una arma de foc llarga del calibre 12, munició i diners en efectiu.
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