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Tres detinguts a Figueres per tenir 100 quilos de marihuana, una arma de foc i més de 6.000 euros

La Guàrdia Urbana va intervenir cabdells preparats per distribuir en un operatiu a l'avinguda Vilallonga

La marihuana, l’arma i els diners intervinguts en l’operatiu de Figueres.

La marihuana, l’arma i els diners intervinguts en l’operatiu de Figueres. / Ajuntament de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres va detenir tres persones divendres 19 de juny al vespre en un operatiu policial a l'avinguda Vilallonga 64-66, on es van intervenir prop de 100 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució. Els arrestats han passat aquest dilluns a disposició judicial.

Durant l'actuació, els agents també van localitzar una arma de foc llarga del calibre 12, diversa munició i més de 6.000 euros en efectiu. Segons la informació facilitada, el dispositiu va ser executat exclusivament per agents de la Guàrdia Urbana.

Operatiu a l'avinguda Vilallonga

L'actuació es va dur a terme divendres al vespre en aquest punt de Figueres i va permetre intervenir una quantitat rellevant de droga ja preparada per ser distribuïda. En concret, els agents van decomissar prop de 100 quilos de cabdells de marihuana.

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L'operatiu va culminar amb la detenció de tres persones, que han passat avui a disposició judicial. A més de la droga, la policia va intervenir una arma de foc llarga del calibre 12, munició i diners en efectiu.

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