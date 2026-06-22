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Detecten 29 fraus elèctrics en un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres

La Guàrdia Urbana i Endesa han inspeccionat 57 domicilis en una actuació contra les connexions irregulars

Agents de la Guàrdia Urbana amb els tècnics d'Endesa en un dels domicilis del barri del Culubret.

Agents de la Guàrdia Urbana amb els tècnics d'Endesa en un dels domicilis del barri del Culubret. / Ajuntament de Figueres

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Eva Batlle

Figueres

Un nou dispositiu policial conjunt ha permès detectar 29 casos de frau elèctric al barri del Culubret de Figueres. L’actuació s’ha fet aquest dilluns al matí i ha comptat amb la participació de la Guàrdia Urbana de Figueres i tècnics d’Endesa, segons ha informat l’Ajuntament.

En total, s’han inspeccionat 57 domicilis del carrer Major i el seu entorn, al sector oest de la ciutat, on ja s’han dut a terme altres operatius similars per combatre les connexions irregulars a la xarxa elèctrica.

Un moment del dispositiu contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres.

Un moment del dispositiu contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres. / ajuntament de Figueres

L’objectiu d’aquestes intervencions és detectar i tallar fraus que poden provocar sobrecàrregues a la xarxa, una de les causes dels talls de llum que afecten veïns de la zona. Aquest tipus de connexions també poden suposar un risc per a la seguretat de les persones i dels immobles.

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El dispositiu s’emmarca en les actuacions periòdiques que es fan en punts de la ciutat on s’han detectat concentracions d’irregularitats en el subministrament elèctric. En el cas del Culubret, l’Ajuntament ja ha impulsat diversos controls amb la companyia subministradora per intentar reduir el frau i minimitzar les incidències en el servei.

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