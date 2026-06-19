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Equipaments

Figueres posa en marxa dilluns el nou aparcament regulat del carrer Clerch i Nicolau

L’espai, situat a l’antiga nau d’Activa Exprés, tindrà 34 places de zona blava i forma part del Pla d’Aparcaments de Proximitat

La nova zona d'aparcament amb accés directe des dell carrer Clerch i Nicolau

La nova zona d'aparcament amb accés directe des dell carrer Clerch i Nicolau / Ajuntament

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Santi Coll

Santi Coll

Figueres

El nou aparcament del carrer Clerch i Nicolau de Figueres entrarà en servei aquest pròxim dilluns, 22 de juny. L’espai, ubicat a l’antiga nau de l’empresa de transports Activa Exprés, habilitarà 34 places d’estacionament regulat en zona blava i serà gestionat per FISERSA.

L’actuació forma part del Pla d’Aparcaments de Proximitat impulsat per l’Ajuntament de Figueres, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’estacionament a l’entorn del centre i facilitar l’accés a zones comercials i de serveis. El nou aparcament se situa en un punt estratègic, molt a prop del carrer Nou i del carrer Méndez Núñez, i permet recuperar per a ús públic un espai que havia quedat en desús.

Imatge aèria del nou aparcament públic entre el carrer Nou i el Méndez Núñez

Imatge aèria del nou aparcament públic entre el carrer Nou i el Méndez Núñez / Ajuntament

El projecte s’ha pogut tirar endavant a través d’un acord amb la propietat del solar. L’Ajuntament havia anunciat inicialment la incorporació d’aquest espai dins un paquet de nous aparcaments de proximitat, amb la voluntat d’ampliar la capacitat d’estacionament a diferents punts de la ciutat. En el cas de Clerch i Nicolau, l’execució final preveu 34 places regulades.

Recuperació de la façana d’Activa Exprés

Paral·lelament a l’adequació de l’aparcament, s’està treballant en la recuperació dels colors i dels rètols pintats de la façana de l’antiga empresa Activa Exprés. Es tracta d’un element singular de l’edifici, que està catalogat, i que conserva la memòria de l’activitat de transports que havia ocupat aquest espai durant anys.

L'espai destinat als conductors amb discapacitats reconegudes

L'espai destinat als conductors amb discapacitats reconegudes / Ajuntament

La intervenció vol preservar aquest testimoni visual i patrimonial, vinculat a la història urbana i empresarial de Figueres, alhora que s’adapta l’interior de la finca per al nou ús com a aparcament públic. D’aquesta manera, el projecte combina la creació de noves places d’estacionament amb la conservació d’un element identificatiu del carrer Clerch i Nicolau.

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Amb l’entrada en servei d’aquest aparcament, el govern municipal fa un nou pas "en el desplegament del seu pla per generar més places de proximitat i donar resposta a una de les demandes recurrents al centre de Figueres", segons han explicat fonts de l'equip de Govern.

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