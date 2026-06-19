Via pública
Els veïns mantenen el clam pel mal estat de l’avinguda de Perpinyà de Figueres
L'Ajuntament té activades tres actuacions amb diferents terminis per a resoldre un problema enquistat des de fa anys
Residents del sector denuncien que el vial és ple de clots, que les reparacions són provisionals i reclamen una actuació de fons en una artèria clau per travessar la ciutat
Plou sobre mullat en un enclavament estratègic de la capital empordanesa i ja fa temps que dura. El mal estat de l’avinguda de Perpinyà de Figueres torna a generar queixes veïnals i manté obert el debat sobre el futur de les llambordes en una de les principals vies d’entrada i sortida de la ciutat. Residents i usuaris habituals del vial denuncien que el paviment presenta clots, sotracs i desperfectes recurrents, i lamenten que les actuacions de manteniment que s’hi fan siguin només "reparacions puntuals que no resolen el problema de fons".
L'àrea de Manteniment Urbà, tal com explica la regidora Carme Martínez, ha dut a terme diverses actuacions de xoc per aturar les degradacions més evidents, però la realitat és tossuda i fa anys que dura. Aquesta mateixa setmana s'han dut a terme alguna d'aquestes reparacions. La primera tinent d'alcalde recorda que ja va explicar en un ple recent que l'Ajuntament "treballa amb tres terminis diferents per a afrontar el problema: el primer d'ells és tapar els forats per evitar incidents; el segon és preparar un contracte menor de manteniment per a actuar en zones concretes que sovint es fan malbé i reparar el seu perímetre. El tercer pas és en mans els tècnics municipals, que ja estan treballant en una solució definitiva per a evitar que l'avinguda sigui un problema per al dia a dia de la ciutat, el paviment es millori i, al mateix temps, la memòria històrica d'aquest carrer quedi reflectida en la solució final. En parlarem amb els veïns per conèixer la seva opinió".
El malestar no és nou, però s’ha intensificat en els darrers dies amb noves queixes públiques de veïns que reclamen una actuació urgent a l’avinguda. Marcel Martín denuncia que el sector fa "més de 15 anys" que espera una inversió real i considera que el barri està "abandonat absolutament". També critica que les reparacions siguin parcials i demana que, com a mínim, es faci una intervenció continuada "des del Motel fins a Fruites Hurtós" per evitar que el tram continuï essent "intransitable" i amb risc de provocar avaries als vehicles.
En la mateixa línia, Anna Rodríguez alerta que l’avinguda "és plena de clots" i que les reparacions "duren quatre dies". La veïna reclama que l’Ajuntament de Figueres calculi el volum de trànsit que suporta aquesta via i recorda que es tracta d’un eix fonamental per connectar diferents punts de la ciutat. "Que facin una prova molt senzilla: tancar l’avinguda a la circulació només un dia, a veure què passa", planteja, tot advertint de les afectacions que això tindria per a l’accés a l’Hospital i per a la mobilitat cap a la zona de ponent.
La reivindicació veïnal no qüestiona només l’estat del ferm, sinó també la sensació que les inversions municipals no arriben amb la mateixa intensitat a tots els sectors de la ciutat. Diversos veïns contraposen les actuacions de millora en espais cèntrics durant els darrers mandats, com la Rambla, amb la manca d’una resposta estructural a l’avinguda de Perpinyà, una artèria urbana que continua suportant un trànsit intens i que manté encara una superfície de llambordes especialment castigada pel pas constant de vehicles, especialment autobusos de transport discrecional i tots els que tenen com a destinació l'aparcament turístic del Garrigal. Anna Rodríguez rebla el clau amb una afirmació contundent: "L'Ajuntament, quan convé, demostra que les llambordes es poden treure i tornar a col·locar en pocs dies. Ho acabem de veure a la cruïlla de la Rambla amb la pujada del Castell, aquesta mateixa setmana. Figueres no pot tenir barris de primera i de segona, volem solucions sense excuses. Tots els governs dels darrers anys n'han donat moltes, sense cap solució final".
Carme Martínez admet que "la solució no és tan fàcil com sembla, les llambordes estan col·locades com un gran trencaclosques i quan se'n mou una, les altres també ho fan, dificultant qualsevol reparació", sobretot en una superfície tan gran com la de l'avinguda Perpinyà.
Un debat obert sobre el futur de les llambordes
L’Ajuntament de Figueres ja ha abordat en diverses ocasions el problema sobre el futur de les llambordes de l’avinguda de Perpinyà, el tram final i més ample de l'antic carrer de la Jonquera, una qüestió que combina criteris patrimonials, urbanístics i de mobilitat. El paviment forma part de la imatge tradicional d’alguns carrers de la ciutat, però el seu manteniment resulta complex en vies amb molt trànsit i amb una funció de connexió urbana vital.
El dilema és si cal preservar les llambordes com a element històric molt vinculat a l'antiga carretera General i al camí de l'exili de la Guerra Civil o bé substituir-les per una solució més funcional, segura i fàcil de mantenir. Els veïns reclamen que el debat no quedi encallat i que es concreti una inversió que permeti posar fi als desperfectes recurrents. La seva demanda és que "el vial deixi de funcionar a base de pedaços i rebi una actuació integral adaptada al seu ús real".
Una via amb memòria de carretera general
El problema actual té també un rerefons històric. Figueres va créixer com a ciutat de pas cap a la frontera i l’eix de la carretera de Barcelona a França per la Jonquera va marcar durant dècades la mobilitat urbana. L’actual avinguda de Perpinyà forma part d’aquesta memòria de sortida cap al nord i manté encara l’empremta d’un model viari anterior, quan les principals travesseres urbanes s’empedraven per adaptar-les al trànsit rodat de l’època.
La data documentada més rellevant situa l’any 1925 com el moment en què es va empedrar la carretera reial que travessava Figueres. Aquella intervenció ajuda a entendre l’origen de les llambordes en els grans eixos de circulació de la ciutat. Amb el pas del temps, però, el que havia estat una solució de modernització viària s’ha convertit en un problema de manteniment en determinats punts amb una càrrega de trànsit elevada.
Una reclamació que ve de lluny
El clam actual dels veïns situa l’avinguda de Perpinyà com un dels punts pendents de la mobilitat urbana de Figueres. Les queixes insisteixen que el problema no és nou ni atribuïble només a l’actual govern municipal, sinó que fa anys que s’arrossega sense una solució definitiva. Per això, els residents demanen que el debat sobre les llambordes deixi de ser només una discussió patrimonial i es converteixi en una decisió pràctica sobre seguretat, accessibilitat i manteniment.
La pressió veïnal arriba en un moment en què les grans infraestructures viàries de l’entorn de Figueres tornen a estar d’actualitat, amb projectes de millora de la variant i del cinturó de ronda de l'N-II. Des de l'àmbit municipal, el govern de l'alcalde Jordi Masquef treballa per a tirar endavant la ronda Nord, en el tram entre l'N-260 i l'Aigüeta, una actuació que en el futur ha de connectar aquest vial amb l'avinguda Dalí i, a llarg termini, amb el túnel sota el castell de Sant Ferran. Mentrestant, en ple nucli urbà, els veïns de l’avinguda de Perpinyà reclamen una resposta més immediata: que una de les vies més utilitzades de la ciutat deixi de ser, en paraules dels residents, "una avinguda plena de clots i reparacions efímeres".
Subscriu-te per seguir llegint
- El somni frustrat de repoblar Molinàs: 'Deu anys després, ningú de nosaltres té l'habitatge solucionat
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Els jubilats no hauran de declarar l’IRPF si la seva pensió no supera el límit establert
- Un home de 58 anys planta cara a la Seguretat Social i aconsegueix jubilar-se amb una pensió de 2.252 euros tot i l’edat
- Carmen, la madrilenya que va arribar a Castelló d'Empúries per cuidar la filla malalta que ha emocionat Quim Masferrer: 'La gent és molt bona
- Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga
- Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes