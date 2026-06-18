Infraestructures
L'Estat adjudica el desdoblament del cinturó de ronda de Figueres per 102 milions d'euros
El projecte es coordina amb altres millores per connectar la via amb l'AP-7
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat les obres de desdoblament del cinturó de ronda de Figueres per 102 milions d'euros. Es tracta d'un tram de 8,2 quilòmetres que enllaça entre les sortides de Figueres Sud i Figueres Nord de l'AP-7. Es faran tres nous enllaços amb les carreteres C-31, C-260 i N-260. El projecte contempla duplicar la capacitat del cinturó de ronda pel costat dret del traçat actual de l'N-II que rodeja la capital de l'Alt Empordà. El ministeri ha anunciat que les obres es coordinaran amb altres projectes que hi ha per connectar el cinturó de ronda amb l'AP-7 a partir d'una via d'alta capacitat.
Les obres de desdoblament es faran entre el quilòmetre 748,8, on hi ha l'entrada de Figueres Sud a l'AP-7, i el 757, a Pont de Molins, i que també coincideix amb l'accés de Figueres Nord de l'autopista. El ministeri ha detallat que l'obra no preveu modificacions en el traçat actual de la nacional que ja rodeja Figueres i tan sols es construiran nous carrils per incrementar la capacitat de la via.
Terraplè anlairat
La carretera es farà tota sobre un terraplè i comportarà incrementar l'alçada de la via en els enllaços amb altres vies per tal de garantir l'alçada mínima exigida. Hi haurà dues calçades de set metres separades per una mitjana de dos metres més.
De cara als enllaços amb altres carreteres que creuen el cinturó de ronda, l'Estat preveu adequar l'enllaç que hi ha actualment amb la C-31 sense modificar-ne la tipologia. A la C-260, es farà una rotonda amb un nivell inferior a la carretera. Per últim, a l'enllaç de l'N-260 es faran dues rotondes per resoldre les interseccions entre els ramals i la carretera N-260.
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