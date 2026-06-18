Entitats
La Festa del Solstici d'Estiu del Castell de Sant Ferran homenatja el filòleg Eusebi Ayensa
L'entitat reconeix públicament la trajectòria cultural de l'hel·lenista i traductor figuerenc com a Personatge de l'Any
L’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran celebra, aquest dijous, 18 de juny, una de les seves cites socials més destacades amb la tradicional Festa del Solstici d’Estiu, una vetllada que servirà per donar la benvinguda a la nova estació i, alhora, retre homenatge a una de les figures culturals rellevants de l’Empordà. En el transcurs de l’acte, l’entitat farà lliurament del guardó de Personatge de l’Any 2025 al filòleg, hel·lenista i traductor figuerenc Eusebi Ayensa.
L’acte tindrà lloc a les 19 hores a la Sala del Marquès de la Mina, al recinte del Castell de Sant Ferran, i comptarà amb una presentació a càrrec de l’historiador Fernando Aísa. Un cop finalitzat el lliurament del reconeixement, els assistents compartiran un còctel als porxos annexos a la sala, en un ambient festiu que marca simbòlicament l’inici de l’estiu.
Segons ha destacat l’associació, la distinció vol reconèixer "la trajectòria intel·lectual i la projecció internacional d’Ayensa, així com la seva contribució a la difusió de la cultura catalana i dels vincles històrics entre Catalunya i Grècia".
Un referent de l’hel·lenisme català
Nascut a Figueres l’any 1967, Eusebi Ayensa és llicenciat en Filologia Clàssica i doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. Al llarg de la seva carrera ha desenvolupat una intensa tasca com a professor, investigador, traductor i divulgador de la cultura grega.
Especialista en literatura grega medieval i moderna, ha publicat més d’un centenar d’articles i una trentena de llibres, i és considerat un dels principals estudiosos de l’obra del poeta alexandrí Konstandinos Kavafis, de qui ha traduït la poesia completa al català.
Entre 2007 i 2012 va dirigir l’Institut Cervantes d’Atenes, una etapa durant la qual va impulsar nombroses iniciatives per reforçar els llaços culturals entre Catalunya, Espanya i Grècia. Posteriorment també va exercir responsabilitats al Cervantes de Frankfurt.
La seva trajectòria ha estat reconeguda amb diversos premis i distincions. Ha guanyat en dues ocasions el prestigiós Premi d’Assaig Josep Vallverdú, primer amb D’una nova llum: Carles Riba i la literatura grega moderna i després amb Un català a Grècia. Una mirada a una història compartida.
A més, l’any 2017 es va convertir en el primer català elegit membre de l’Acadèmia d’Atenes, la institució cultural més prestigiosa de Grècia, un fet que va consolidar el seu prestigi internacional com a investigador i divulgador de l’herència hel·lènica.
Actualment dirigeix el Camp d’Aprenentatge d’Empúries i presideix l’Associació Cultural Hispanohel·lènica, mantenint una intensa activitat acadèmica i editorial.
Amb aquest nomenament, els Amics del Castell de Sant Ferran, entitat presidida per Joan Carné, posen en valor una figura estretament vinculada a Figueres i a l’Empordà, però que alhora ha projectat el nom de la comarcat en l’àmbit internacional a través de la recerca, la traducció i la difusió cultural.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"
- Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga
- Un home de 58 anys planta cara a la Seguretat Social i aconsegueix jubilar-se amb una pensió de 2.252 euros tot i l’edat
- Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Carmen, la madrilenya que va arribar a Castelló d'Empúries per cuidar la filla malalta que ha emocionat Quim Masferrer: 'La gent és molt bona
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar