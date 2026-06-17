Turisme
Figueres prova aquest estiu una llançadora turística de la Rambla al Castell de Sant Ferran
El servei funcionarà del 20 de juliol al 23 d’agost, entre les 11 i les 17 hores, amb bitllets a 0,50 euros per trajecte per facilitar l’accés a la fortalesa
L’Ajuntament de Figueres posarà en marxa aquest estiu una prova pilot de bus llançadora per connectar la Rambla amb el Castell de Sant Ferran i facilitar l’accés turístic a la fortalesa. La iniciativa, el cost de la qual es porta a aprovació a la Junta de Govern Local d’aquest dimecres, 17 de juny, funcionarà del 20 de juliol al 23 d’agost, durant les cinc setmanes centrals de l’estiu, amb l’objectiu de valorar la idoneïtat i la viabilitat d’instaurar el servei de manera més estable.
El servei circularà entre les 11 i les 17 hores, coincidint amb les hores de més calor i amb el període de més afluència turística. La llançadora unirà el centre de la ciutat amb el Castell de Sant Ferran, considerat la fortalesa més gran d’Europa, i vol resoldre una de les principals dificultats detectades pels visitants: l’accessibilitat.
La iniciativa s’emmarca en l’aposta de Figueres per potenciar les visites al Castell de Sant Ferran, un Bé Cultural d’Interès Nacional i un dels grans actius patrimonials de la ciutat. El document municipal recorda que el monument se situava tradicionalment a l’entorn dels 40.000 visitants anuals, però que en els primers deu mesos de la nova gestió del servei de visites ja ha superat les 50.000 persones. Aquest creixement s’atribueix a la diversificació de les visites guiades, l’obertura de nous espais, la programació d’activitats com concerts, tallers i tastos de producte local, i la millora de la promoció digital.
Una aposta des de Turisme Cultural
La prova pilot es planteja amb la complicitat de l’empresa que gestiona les visites guiades, Actiescola i Terramar, i del Consorci del Castell de Sant Ferran, en una estratègia compartida per reforçar l’atractiu turístic de la fortalesa. L’Ajuntament considera que el Castell és l’únic gran equipament turístic situat fora del centre històric i que, per aquest motiu, cal facilitar-hi l’arribada amb transport urbà, especialment per a persones grans, famílies amb infants petits o visitants amb mobilitat reduïda. La proposta ha estat treballada aquests darrers mesos des de l'àrea de Turisme Cultural que lidera la regidora Mariona Seguranyes, representant de l'Ajuntament de Figueres en el Consorci compartit amb el Ministeri de Defensa i la Generalitat de Catalunya.
El bitllet tindrà un cost de 0,50 euros per trajecte, tant en el recorregut Rambla-Castell com en el trajecte de tornada Castell-Rambla. També es preveu la gratuïtat per als usuaris de les targetes de menors, estudiants i social reduïda, d’acord amb l’estructura de preus públics del transport urbà de Figueres. El servei serà gestionat per FISERSA, l’empresa municipal amb competències en transport urbà.
La memòria econòmica fixa el cost de la prova pilot en 14.822,50 euros, IVA inclòs. La previsió municipal és assolir una mitjana de 330 viatgers al dia, a partir d’11 expedicions diàries i 30 viatgers per expedició. Amb aquesta estimació, els ingressos serien d’uns 165 euros diaris i d’un total de 5.775 euros durant els 35 dies de servei. L’Ajuntament assumeix que la recaptació quedarà per sota del cost real, però defensa que la tarifa reduïda respon a una raó social i cultural: facilitar l’accés al patrimoni i fomentar una mobilitat més sostenible.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
- Nerea Galindo, primera dama legionària d'Alameda: 'A més d’un que no vol estudiar, que entri a l’exèrcit, li agradarà moltíssim
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
- Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"
- Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga
- Narcís Bardalet i Lluís Roura fan el ple en la presentació del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes