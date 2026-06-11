Viatges Viñolas organitza a Figueres una xerrada gratuïta sobre Yunnan, una de les regions més fascinants de la Xina
L’acte tindrà lloc el dijous 18 de juny, a les 18 h, a les oficines de l’agència al carrer Rutlla, i anirà a càrrec d’Edith López García, experta en aquesta zona del sud-oest xinès
Viatges Viñolas organitza el pròxim dijous 18 de juny, a les sis de la tarda, una xerrada gratuïta dedicada a Yunnan, una de les regions més singulars i encara poc conegudes de la Xina. La sessió es farà a les oficines de l’agència a Figueres, situades al carrer Rutlla, 23-25, i està oberta al públic, tot i que les places són limitades.
La conferència anirà a càrrec d’Edith López García, experta en la zona i coneixedora de primera mà d’aquest territori, on ha viscut durant anys. Durant la trobada, els assistents podran descobrir els principals atractius de Yunnan, una regió del sud-oest xinès que en els darrers anys s’ha consolidat com un destí molt sol·licitat entre els viatgers que busquen experiències autèntiques, lluny dels circuits més habituals.
Yunnan destaca pels seus paisatges de muntanya, per la presència de minories ètniques amb cultures centenàries i per una gastronomia i una manera de viure molt diferents de les que es troben en altres zones del país. La xerrada vol acostar aquest destí als viatgers interessats en propostes culturals, paisatgístiques i humanes amb un fort component d’autenticitat.
Les persones interessades poden demanar més informació i inscriure’s a través de les oficines de Viatges Viñolas o mitjançant les seves xarxes socials. L’agència, amb presència a Figueres, Girona, Roses, Manresa, Tortosa i Torroella de Montgrí, està especialitzada en viatges en grup, viatges a mida i viatges d’empresa.
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