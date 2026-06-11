Festes de Sant Pere
Figueres celebrarà les Festes de Sant Pere 2026 amb un tobogan aquàtic gegant, música i foc
La celebració tindrà lloc del 26 al 29 de juny amb una trentena d’activitats, concerts, cultura popular i novetats com una encesa d’espelmes a l'església de Sant Pere
Figueres celebrarà, entre el divendres 26 i el dilluns 29 de juny, les Festes de Sant Pere, patró de la ciutat, amb una trentena d’activitats repartides en diferents espais. El programa combina cultura popular, música, actes tradicionals i portes obertes als museus, i incorpora com a principals novetats un tobogan aquàtic gegant de 75 metres a la Pujada del Castell i una encesa d’espelmes a l’interior de l’església de Sant Pere.
La principal novetat serà el tobogan aquàtic, que s’instal·larà divendres, de 17 a 20 hores, a la Pujada del Castell, davant de la Torre Galatea. L’activitat estarà oberta a infants i adults i funcionarà amb tiquets, que es repartiran a partir del 22 de juny entre establiments adherits a Comerç Figueres. L’atracció comptarà amb flotadors i amb un circuit de reciclatge de l’aigua.
Un altre dels nous actes serà l’encesa d’espelmes a l’església de Sant Pere, divendres de 21.30 a 23.30 hores, organitzada per Catalonia Sacra amb la col·laboració dels Amics de Sant Pere. La plaça Catalunya, per la seva banda, tornarà a concentrar bona part de l’activitat musical, amb concerts durant tres nits seguides: divendres hi actuaran els discjòqueis Alegre i Capde; dissabte, el grup de versions Pelukass i Dj Sendo; i diumenge, la banda Somboits.
La música també serà present a altres espais de la ciutat. El grup d’havaneres femení Les Anxovetes oferirà dissabte a la Rambla un espectacle de sardana cantada, amb lletres arranjades pel compositor Xavi Molina. Diumenge, l’església de Sant Pere acollirà el concert de música tradicional de Mini-Stress, que prepara el repertori del Seguici Popular de Figueres, i divendres el Cercle Sport serà l’escenari del tradicional concert del Combo Casino.
Cultura popular i actes tradicionals
La cultura popular tornarà a tenir un paper destacat en les Festes de Sant Pere. Diumenge a la nit, els Amics dels Gegants recuperaran la cercavila nocturna "L’Encesa del Drac", amb sortida des de l’església de Sant Pere i arribada a la plaça de l’Ajuntament, acompanyada de torxes i tabals.
El mateix diumenge, la Colla Castellera de Figueres organitzarà la diada castellera a la plaça Catalunya, amb la participació dels Esperxats de l’Estany i de la colla de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. Després de l’actuació, hi haurà un vermut musical amb el cantautor Norfeu.
Dissabte, la Rambla acollirà l’acte de proclamació i comiat del pubillatge de Figueres, organitzat pel Casino Menestral Figuerenc. S’hi farà el relleu de la pubilla, l’hereu, la dama, l’hereuet i la pubilleta de la ciutat. L’acte anirà precedit d’una cercavila conjunta amb els Amics dels Gegants, amb concentració del pubillatge i plantada de gegants al carrer Ample. També dissabte, a la Rambla, se celebrarà la trobada d’esbarts veterans impulsada per l’Esbart Nova Dansa de Figueres, amb la participació de l’Esbart Sant Jordi de Badalona i l’Esbart de la Societat Coral Erato.
Portes obertes i visites culturals
El dilluns 29 de juny, diada de Sant Pere, se celebrarà la missa dedicada al patró de la ciutat a l’església de Sant Pere, seguida del repic manual de campanes. Les festes es tancaran al vespre amb un concert d’orgue a càrrec de l’organista barceloní Hèctor París.
Aquell mateix dia hi haurà jornada de portes obertes a la Casa Natal Salvador Dalí, amb motiu de l’exposició del paravent de motius orientals que Salvador Dalí va pintar a principis dels anys vint del segle passat. Les entrades seran gratuïtes i es podran adquirir a partir del 23 de juny al web del centre i presencialment a la Casa Natal.
També obrirà portes el Museu del Joguet de Catalunya, que actualment acull exposicions sobre Josep Escobar, el fundador Josep Maria Joan Rosa, una mostra de Jordi Mitjà i una proposta dedicada al marxandatge que George Lucas va impulsar per promocionar el primer film de Star Wars. En aquest cas, no caldrà reserva prèvia.
El Museu de l’Empordà oferirà una nova visita comentada a l’exposició Objectiu Meli, dedicada a l’arxiu de Melitó Casals, amb imatges originals, algunes d’inèdites, i una part important del fons ja digitalitzada. El recorregut també abordarà la relació de Meli amb Salvador Dalí i acabarà a la Sala d’Exposicions l’Escorxador.
D’altra banda, el Castell de Sant Ferran organitzarà dues visites guiades durant el cap de setmana: una a la residència del Governador i una altra a l’interior del penal civil.
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