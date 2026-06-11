Festes de Sant Pere
Aquest és la programació de les Festes de Sant Pere de Figueres 2026
La celebració tindrà lloc del 26 al 29 de juny amb una trentena d’activitats, concerts, cultura popular i novetats com una encesa d’espelmes a l'església de Sant Pere
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DIVENDRES 26 DE JUNY
TOBOGAN AQUÀTIC GEGANT
- 17 a 20 h – Pujada del Castell (davant la Torre Galatea).
- Entrada gratuïta amb tiquet, que es pot aconseguir en establiments adherits a Comerç Figueres a partir del 22 de juny.
CONCERT DE SANT PERE
- 19 h – Cercle Sport Figuerenc (C/ Monturiol, 3).
- Amb Combo Casino del Casino Menestral Figuerenc.
- 10 euros (7 euros socis del Casino Menestral i del Cercle Sport).
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc i Cercle Sport Figuerenc.
OBRA DE TEATRE
- 20 h – Espai Cívic Teatre Bon Pastor (C/ Dr. Barraquer, 4).
- Estrena de l’obra de teatre Sopars a Venècia, a càrrec del taller de teatre del Bon Pastor i dirigida per Pep Puig.
- Entrada gratuïta.
- Organitza: Espai Cívic Teatre Bon Pastor i Ajuntament de Figueres.
ENCESA D’ESPELMES A L’ESGLÉSIA DE SANT PERE
- 21.30 h a 23.30 h – Església de Sant Pere.
- Dins dels actes de la "Nit de les esglésies", organitzada per Catalonia Sacra, hi haurà una encesa d’espelmes a l’interior de l’església de Sant Pere.
- Hi col·laboren els Amics de Sant Pere.
NITS DE CONCERTS
- 23 a 3 h – Plaça Catalunya.
- Dj Alegre (23 a 1 h).
- Dj Capde (1 a 3 h).
DISSABTE 27 DE JUNY
SHOWCOOKING AL MERCAT DE FIGUERES
- 10 a 11.30 h – Plaça Catalunya (a l’altell, al Balcó del Mercat).
- Taller d'entrants freds: carpaccio de síndria, caneló de carbassó i Vitel Toné, plat de la gastronomia italiana de vedella freda amb salsa cremosa.
- A càrrec del restaurant El Portal de Bàscara i a través del col·lectiu gastronòmic empordanès La Cuina del Vent.
- Activitat gratuïta amb aforament limitat a 25 persones.
- Preinscripció a www.figueres.cat/actualitat i aquí.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i La Cuina del Vent.
VISITA A LA RESIDÈNCIA DEL GOVERNADOR DEL CASTELL DE SANT FERRAN
- 10 i 12 h – Castell de Sant Ferran.
- Descobreix la vida entre murs però amb privilegis.
- Endinsa’t a la Casa del Governador del Castell de Sant Ferran amb una visita guiada que et revela com es vivia el poder dins la gran fortalesa.
- Una altra mirada al castell, més íntima i sorprenent.
- 10 euros.
- Cal inscripció prèvia a www.castelldesantferran.cat.
- Organitza: Castell de Sant Ferran.
VISITA AL PENAL DEL CASTELL DE SANT FERRAN
- 11 i 13 h – Castell de Sant Ferran.
- Descobreix l'interior del penal civil del Castell de Sant Ferran en una visita guiada única que et porta als racons més desconeguts de la fortalesa.
- Passadissos tancats al públic, un viatge colpidor al passat del Castell.
- Una experiència intensa, històrica i plena de memòria.
- 10 euros.
- Cal inscripció prèvia a www.castelldesantferran.cat.
- Organitza: Castell de Sant Ferran.
TROBADA ANUAL D’ESBARTS VETERANS
- 17 h – Rambla.
- Roda d’Esbarts a càrrec de l'Esbart Sant Jordi de Badalona i l'Esbart Nova Dansa de Figueres, i amb l'Esbart de la Societat Coral Erato com a convidat.
- Es clourà amb una actuació de Zumba Chic.
- Organitza: Esbart Nova Dansa del Casino Menestral Figuerenc.
CERCAVILA AMB GEGANTS I PUBILLATGE
- A partir de les 17 h – C/ Ample.
- A les 17 h, concentració del pubillatge i plantada de gegants al carrer Ample.
- A les 17.30 h, inici de la cercavila conjunta: C/ Ample, C/ Peralada, plaça de l’Ajuntament, C/ Girona i finalització a la Rambla.
- Un cop finalitzi, s’iniciarà l’acte de proclamació i comiat del pubillatge, a la Rambla.
PROCLAMACIÓ DEL PUBILLATGE
- 18.30 h – Rambla.
- Acte de proclamació i comiat del pubillatge de Figueres.
- Durant aquest acte, es fa el relleu de la pubilla, l'hereu, la dama, l'hereuet i la pubilleta de la ciutat.
- Fa un any, van ser escollits Marina Xaudiera –pubilla–, Katherine Martínez –dama–, Cèlia Carrion –pubilleta– i Arnau Torres –hereuet–.
- Organitza: Pubillatge Figueres del Casino Menestral Figuerenc.
CONCERT CORAL
- 18 h – Asil Vilallonga (església de la Mare de Déu dels Desemparats).
- Amb Orfeó de la Jonquera i Polifònica de Figueres.
- Organitza: Coral Polifònica de Figueres.
DEBAT SOBRE JOVENTUT, CONCURS DE FLAMS I DJ
- 19 a 00 h – Rambla Nova.
- Les JERC Figueres organitzen el debat "Joventut, oci i llengua".
- En aquest acte (19 h), diverses persones vinculades al món associatiu i juvenil compartiran reflexions sobre els reptes i les oportunitats que tenen els joves avui, la importància d'un oci de qualitat i el paper de la llengua catalana com a eina de cohesió i participació.
- Després dels parlaments i d'un espai obert de preguntes amb el públic, la jornada continuarà amb un concurs de menjar flams (20.30 h).
- Acabarà amb una sessió musical (22 a 00 h) a càrrec d'un dj.
- Organitza: JERC Figueres (Joventuts d'Esquerra Republicana).
CONCERT DE SARDANA CANTADA
- 20 h – Rambla.
- Amb Les Anxovetes.
- L'espectacle "Sardanes cantades" és una producció singular d’aquest grup d'havaneres femení, ideat conjuntament amb el Festival Càntut.
- Ofereix una proposta fresca on s'interpreten i es ballen sardanes amb veu cantada i lletres arranjades pel compositor Xavi Molina.
NITS DE CONCERTS
- 23 a 3 h – Plaça Catalunya.
- Pelukass, grup de versions pop-rock (23 a 1 h).
- Dj Sendo (1 a 3 h).
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