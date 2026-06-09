"En els nous habitatges del Parc de les Aigües hem apostat per la qualitat"
El conseller delegat de SB Immobiliària, Marc Alado, explica en un diàleg amb el director de l’EMPORDÀ, Marc Verdaguer, la seva aposta per construir al Parc de les Aigües de Figueres i els punts forts que fan atractiva la ciutat
Marc Alado, conseller delegat de SB Immobiliària, lidera l’arribada del grup empresarial a Figueres amb el projecte residencial SB Parc de les Aigües. En una conversa amb el director d’EMPORDÀ, Marc Verdaguer, a la cèntrica cafeteria figuerenca Dalicatessen, el representant de l’empresa ebrenca explica els detalls de la seva forta aposta per Figueres: "Com a ciutat, Figueres té molts actius que ens generen confort a l’hora de pensar en projectes de futur".
La companyia, amb més de 50 anys de trajectòria, ha desenvolupat més de 3.700 habitatges i acumula 565.000 metres quadrats edificats. El grup també ha consolidat la marca SB Hotels amb 12 establiments urbans de referència i ha ampliat la seva activitat al món de la gastronomia amb espais emblemàtics com el multiespai gastronòmic El Nacional Barcelona.
Aquesta empresa familiar de segona generació té els seus orígens a Tortosa, una ciutat que Alado considera que comparteix diversos punts en comú amb Figueres. Aquesta mirada és, precisament, una de les claus que explica l’aposta del grup per la capital de l’Alt Empordà. "Nosaltres venim de Tortosa, que té uns 40.000 habitants, i Figueres en té 50.000. Hi ha similituds. En poblacions d’entre 50.000 i 250.000 habitants hi ha una demanda i una necessitat d’habitatge que no està coberta", explica.
"A la ciutat de Figueres hi ha una demanda i una necessitat d’habitatge que no està coberta"
El directiu situa aquesta mancança com una oportunitat per desenvolupar obra nova en ciutats mitjanes amb capacitat de creixement. "Quants anys fa que no es fa una promoció d’obra nova amb la normativa actual a Figueres? Això és el mateix que passa a les Terres de l’Ebre. I aquí és on veiem l’oportunitat", afirma. Segons Alado, la promoció arriba en un moment de dèficit d’habitatge, tant de renda lliure orientada a la venda com de lloguer.
La ubicació de Figueres també ha estat determinant. Alado subratlla el valor estratègic de l’estació d’alta velocitat, la proximitat amb la frontera francesa i la situació de la ciutat, a només 20 minuts de la platja. "Figueres és l’única ciutat que no és capital de província amb AVE. Tots aquests actius obren la porta a potencials compradors i aquest valor afegit ens genera molt de confort a l’hora de pensar en projectes de futur dins de la ciutat", destaca.
El nou projecte s’ubicarà al Parc de les Aigües, un entorn reconegut amb el premi FAD d’Arquitectura el 2011 i ben connectat amb el centre de Figueres. Per a Alado, aquest emplaçament reuneix les condicions que el grup buscava per desenvolupar una promoció residencial amb valor afegit. "Això el fa un sector molt atractiu. A més, la casuística del solar on construirem ens permet tenir el concepte de promoció que busquem: habitatges a quatre vents. Això significa que totes les estances són exteriors i, per a nosaltres, és un actiu, un patrimoni que té valor", explica.
La companyia defensa que l’obra nova pot ser una alternativa competitiva davant l’habitatge de segona mà, especialment quan es tenen en compte els costos de reforma. "Quan em pregunten si és millor comprar un habitatge d’obra nova o un de segona mà, sempre dic que s’ha de pensar i fer números. Avui dia, quan calcules el valor de l’adquisició més el de la reforma, comparativament són valors molt similars als de la compra d’un habitatge nou", apunta.
Habitatges d’alta qualitat
Un altre dels elements centrals del projecte és l’eficiència energètica. Alado recorda que el Codi Tècnic de l’Edificació estableix uns estàndards cada vegada més exigents i que això té un impacte directe en la qualitat de vida dels residents. "Això repercuteix directament en la factura de la llum, perquè treballar amb aerotèrmia no és el mateix que fer-ho amb una climatització d’expansió directa", assenyala. Per al directiu, els habitatges han d’estar pensats perquè es visquin des de dins. "Aquesta és la nostra filosofia, perquè som promotors i, alhora, constructors, i això et dona una altra sensibilitat", afegeix.
SB Parc de les Aigües també incorporarà espais comunitaris, com jardí amb piscina, gimnàs, sala social i àrea de jocs infantils. Segons Alado, aquests serveis responen a una demanda creixent dels compradors, que busquen habitatges que vagin més enllà de la superfície privada. "Apostem per un residencial amb uns serveis comunitaris potents, perquè la qualitat de vida, a l’hora de comprar un habitatge, ja pesa més que els metres quadrats", afirma.
El projecte preveu diferents tipologies d’habitatges, amb dues, tres i quatre habitacions, dúplex i plantes baixes amb jardí, amb preus a partir de 189.000 euros, sense impostos inclosos. Aquesta varietat permetrà adreçar-se a perfils diversos de compradors. "Oferim un ventall ampli de possibilitats i moltes opcions de presentació al mercat perquè som conscients que cada comprador pot estar en un moment de vida diferent: persones que viuen soles, parelles, famílies, fins i tot contemplem l’opció del co-living en determinats pisos on es poden trobar 2 suites independents, ideals per a professionals que volen compartir pis, per exemple". Seguint la nostra filosofia, també donem la possibilitat de personalitzar els acabats dels pisos i d’incorporar paquets opcionals que amplien les prestacions i el confort", explica. "El residencial també comptarà amb pàrquings, cotxeres i trasters per a la comoditat de qui hi visqui", afegeix.
"Oferim un gran ventall de possibilitats en tots els habitatges i opcions de personalització"
Per a Alado, la venda d’un habitatge ha canviat profundament en els darrers anys. El comprador és més exigent, compara més i pren la decisió amb més reflexió. "Per ser competitiu has de fer una bona proposta de vida, perquè avui la compra d’un habitatge és molt reflexiva. No és una compra d’Amazon. Com més propostes de valor hi incorporis, com més atractiva la facis i com més t’adaptis al comprador, millor. El comprador de fa 20 anys no és el d’ara, i l’exigència tampoc és la mateixa", defensa.
Aquesta evolució també es reflecteix en la manera com SB Immobiliària concep les zones comunes. El grup ha traslladat a les promocions residencials part de l’experiència acumulada en el sector hoteler, especialment en interiorisme, confort i serveis compartits. "Hi ha una sensibilitat d’interiorisme que històricament no sempre s’ha tingut en una promoció immobiliària. Nosaltres volem crear una experiència i fer un upgrade de les zones comunes, pensant-les amb una filosofia semblant a la dels nostres hotels", assegura.
Els gimnasos comunitaris són un dels exemples d’aquesta nova manera d’entendre l’habitatge. Alado explica que aquests espais es dissenyen amb criteris similars als dels hotels del grup. "Els gimnasos que fem a les promocions segueixen el mateix estàndard i utilitzen la mateixa maquinària que els dels hotels", diu. Segons el directiu, l’objectiu és oferir un servei realment útil i adaptat als nous hàbits de vida. "No es tracta de posar quatre manuelles i ja està. Pensem gimnasos complets, on poder-hi fer un entrenament complet i de bon nivell", detalla.
Les obres de SB Parc de les Aigües començaran després de l’estiu i la construcció tindrà una durada aproximada de 18 mesos. La previsió és que els primers habitatges es puguin lliurar a finals del 2027.
Alado també veu en aquesta promoció una oportunitat per afavorir el retorn de persones que han marxat de Figueres per estudiar o treballar i que, en una nova etapa vital, es plantegen tornar. "Les dimensions de la ciutat són molt còmodes i les persones cada vegada aposten més per la qualitat de vida", afirma. El directiu ho compara amb l’experiència del grup a Tortosa. "Hem fet una promoció d’una torre de 56 habitatges i molts compradors són persones que han fet l’etapa universitària o professional fora i arriba un moment vital en què volen tornar. Tenir producte d’aquest tipus ajuda molt que la gent torni a la seva ciutat d’origen", explica.
"Treballem amb una filosofia de constructor i promotor i això et fa cuidar els detalls"
Marc Alado forma part de la segona generació d’una família dedicada al sector de la promoció immobiliària, l’hostaleria i la restauració fundada per l’empresari Joan Subirats fa més de 50 anys. Aquesta continuïtat, assegura, ha anat sempre lligada a una aposta per la qualitat i per la relació directa amb el client. "Nosaltres, des del primer dia, hem fet una aposta molt gran per la qualitat. Treballar amb una filosofia de constructor i promotor et fa cuidar els detalls perquè el client tingui facilitats i una bona experiència en la compra més important que farà a la vida", remarca.
El fet que el grup desenvolupi projectes propis, i no per a tercers, és un altre dels elements que Alado considera diferencials. "Això et dona un bagatge molt important. Treballem amb la mateixa societat que vam crear l’any 1975 i això aporta molta seguretat i garanties als clients. Al final, crec que també és una qüestió de vocació de cara al client", conclou.
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