Formació Professional
L’empordanesa Ivet del Val treu la millor nota de cicle d’Hoteleria i Turisme a Catalunya
L’alumna de l’Escola d’Hostaleria de l’Institut Olivar Gran de Figueres ha estat guardonada en el balanç general del curs passat
Actualment cursa el cicle superior d’Integració Social a l’Institut Ramon Muntaner, però no descarta "combinar els dos mons en un futur"
Ivet Del Val Casero, de 19 anys, alumna de l’Escola d’Hostaleria de Figueres, de l’Institut Olivar Gran i veïna de Fortià, ha estat distingida amb el premi a la millor nota de Catalunya del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la família d’Hoteleria i Turisme, en el marc de l’acte de lliurament dels Premis Extraordinaris de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del curs 2024-2025.
El reconeixement del Departament d’Educació i Formacióprofessional de la Generalitat premia "l’esforç, la constància i el compromís de l’estudiant" al llarg de la seva etapa formativa a l’Olivar Gran. Del Val, que actualment cursa el cicle superior d’Integració Social a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, admet que el premi ha estat una sorpresa: "No sabia que podria arribar on he arribat. Ha estat molt motivador, la veritat".
Tot i haver orientat ara el seu camí acadèmic cap a l’àmbit social, l’exalumna de l’Escola d’Hostaleria de Figueres no descarta tornar més endavant al món de l’hoteleria i el turisme. "Potser més endavant, combinar aquests dos mons que he estudiat i que estic estudiant ara podria ser una opció", explica. El seu objectiu immediat és continuar formant-se en la família de la integració social i, més endavant, accedir a la universitat per estudiar Educació Social.
Lloances a l'Escola d'Hostaleria
Del seu pas per l’Escola d’Hostaleria de Figueres, Del Val en destaca sobretot l’ambient i l’acompanyament del professorat. "Va ser magnífic", resumeix. Segons l’estudiant, el centre posa l’accent en una formació molt pràctica i en la capacitat de fer créixer cada alumne: "Els professors hi posen molt de la seva part sempre, amb intenció de fer bé les coses, de voler fer-ne més i d’explotar de cadascun de nosaltres allò que se’ns dona millor".
La trajectòria d’Ivet Del Val és també un exemple del pes creixent de la formació professional com a via de futur per a molts joves. L’estudiant subratlla que l’Escola d’Hostaleria de Figueres transmet una idea clara als alumnes: "Venim d’on venim, però podem anar molt lluny". Un missatge que, en el seu cas, s’ha traduït en un reconeixement acadèmic d’abast català i en una nova etapa formativa vinculada al compromís social.
Des de l’Institut Olivar Gran, els professors Gerard Holgueras i Anna Doñate, que la van acompanyar en la recepció del premi, han expressat l’orgull del centre pel reconeixement a l’alumna. L’Institut i ha felicitat també tot l’equip docent que l’ha acompanyada durant la seva etapa formativa. "Aquest reconeixement és el resultat del seu esforç i la voluntat de treballar per aprendre", han destacat.
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